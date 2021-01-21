حرقتها بالبنزين| تجديد حبس سيدة متهمة بقتل ضرتها في أطفيح

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل ضرتها بسبب الغيرة في أطفيح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





كشفت التحقيقات مع المتهمة أنها انتهزت فرصة نوم الضحية بغرفتها، وضربتها بقطعة حديد على رأسها، حتى فقدت وعيها، ثم سكبت كمية من البنزين بالغرفة، وأشعلت النار بها، وأغلقت الباب لمنعها من الخروج









ادعت المتهمة إشتعال النار في الشقة بسبب ماس كهربائي لإبعاد الشبهة عنها، وبمواجهته بإرتكابها الواقعة إعترفت بتفاصيل جريمته بأنها أقدمت على قتلها وأشعلت النار بها بسبب غيرتها منها، وأضافت أنها أخرجت ابن ضرتها البالغ من العمر ٤ شهور من الغرفة









كشفت التحريات أن المجنى عليها سيدة ثلاثينية ، قتلتها ضرتها بقطعة حديدية ثم أشعلت النيران بجسدها داخل غرفة نومها في أطفيح ، إذ تبين أن المتهمة ( ضرة الضحية)، عاملة بإحدى المستشفيات، لديها 3 أطفال.









وبينت التحريات أن المتهمة عادت من عملها فجر يوم الجريمة، وتوجهت إلى غرفة "ضرتها"، وانهالت عليها بالضرب بماسورة حديدية، حتى أفقدتها وعيها، لتسقط أرضا.









وواصلت التحريات أن المتهمة أحضرت جركن بنزين، وسكبته على الضحية، ثم أشعلت النيران في جثتها.









وأشارت التحريات أن الضحية لديها طفل رضيع عمره 4 شهور، كان نائم بجوار والدته وقت إشعال النيران بها، وأخرجته المتهمة إلى صالة المنزل، بعد حرقها والدتها.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعقيد أحمد حمدي مأمور قسم أطفيح من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل منزل بقرية الحلف الغربي، بنطاق المركز.









ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني برئاسة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في غرفة نوم بالمنزل محل البلاغ ما أسفر عن مصرع ربة منزل تدعى "هدى شعبان عبد العظيم" 30 سنة، عُثر على جثتها ملقاة على الأرض بجوار سريرها وبها آثار حروق متفرقة بالجسم.









وكشفت تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، أن السيدة المعثور على جثتها كانت تقيم رفقة زوجها "خالد.س" عامل، وزوجته الثانية "أم الخير.أ.ع".





وبينت التحريات والمعاينة أنه لدى دخول القوات المنزل تلاحظ لهم اختفاء الزوجة الثانية ورضيع السيدة المتوفاة عمره 4 شهور.





واستمع رجال الشرطة إلى شهود العيان والأهالي الذين اتهموا السيدة الهاربة بالتسبب في الحريق ما نتج عنه مصرع السيدة واختفاء طفلها

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.