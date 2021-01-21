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تعليم

جامعة بني سويف تحصد المركز الخامس في تصنيف Scimago الإسباني لعام 2020

الخميس 21/يناير/2021 - 09:11 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن حصول الجامعة على الترتيب الخامس على مستوى البحث العلمي Research Rank، بعد الجامعات الأم (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، والمنصورة)، والمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة العاشرة في المستوى المجتمعي Societal Rank على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 39 على الشرق الأوسط، والمركز 30 على أفريقيا. 

يذكر أن تصنيف Scimago يعتمد على عدة محاور ومؤشرات تعكس الترتيب البحثي والمجتمعي والاقتصادي، وفقًا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (50%) ومخرجات الابتكار (30%) والتأثير المجتمعي (20%) ويتضمن كل مؤشر رئيسي على العديد من المؤشرات الفرعية، مثل الحجم البحثي للجامعات من حيث عدد الأبحاث المنشورة، وإحصائيات ومخرجات الجامعات من حيث نوعية المجلات المنشور بها الأبحاث، وعدد الاستشهادات المرجعية، ومعاملات التأثير النسبية للمجلات، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS في عام التقييم.  

وتتفوق جامعة بني سويف نظرا لمجهودات الباحثين، وتشجيع الإدارة العليا للجامعة للنشر الدولي في مجلات الربع الأول(Q1)بالإضافة إلى العدد الكبير من الشراكات والتعاونات الدولية مع الجامعات المرموقة، وكذا تشجيع النشر في المجلات مفتوحة المصدر.

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  اليوم،  قرارا رقم (90) بتكليف الدكتور محمد شكر ندا بتسيير أعمال كلية الهندسة وذلك حتى الأول من مارس 2021 أو لحين تعيين عميد للكلية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور سامح أحمد جلال العميد السابق نظرا لمجهوده المبذول أثناء فترة توليه عمادة الكلية،  وإسهامه في تطويرها،  مؤكدا حرص الجامعة على الاستفادة من الكفاءات المتميزة من أبنائها والتي تسهم بشكل كبير في رفع شأن ومستوي الجامعة لتصبح في مصاف الجامعات المتقدمة محليًا وَدَوْلِيًّا. 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شكر ندا حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1989،  ثم درجة الماجستير في التخطيط العمراني عام 1994، ثم درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتي كانت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة كارنيجي ميلون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي في العمارة والعمران عام 1999.
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