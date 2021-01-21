جامعة بني سويف تحصد المركز الخامس في تصنيف Scimago الإسباني لعام 2020

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن حصول الجامعة على الترتيب الخامس على مستوى البحث العلمي Research Rank، بعد الجامعات الأم (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، والمنصورة)، والمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة العاشرة في المستوى المجتمعي Societal Rank على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 39 على الشرق الأوسط، والمركز 30 على أفريقيا.





يذكر أن تصنيف Scimago يعتمد على عدة محاور ومؤشرات تعكس الترتيب البحثي والمجتمعي والاقتصادي، وفقًا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (50%) ومخرجات الابتكار (30%) والتأثير المجتمعي (20%) ويتضمن كل مؤشر رئيسي على العديد من المؤشرات الفرعية، مثل الحجم البحثي للجامعات من حيث عدد الأبحاث المنشورة، وإحصائيات ومخرجات الجامعات من حيث نوعية المجلات المنشور بها الأبحاث، وعدد الاستشهادات المرجعية، ومعاملات التأثير النسبية للمجلات، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS في عام التقييم.





وتتفوق جامعة بني سويف نظرا لمجهودات الباحثين، وتشجيع الإدارة العليا للجامعة للنشر الدولي في مجلات الربع الأول(Q1)بالإضافة إلى العدد الكبير من الشراكات والتعاونات الدولية مع الجامعات المرموقة، وكذا تشجيع النشر في المجلات مفتوحة المصدر.





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