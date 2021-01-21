نصب واحتيال على المواطنين.. تامر أمين ينفعل على الهواء

قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان مع أحد الأصدقاء أمس، وقبل الحديث عن أى شيء، استقبل منه سؤالا غريبا، قائلا "صديقي بيقولى انت برج إيه.. بصراحة مش عارف طب نقعد شويه" وانفعل تامر "مش عارف الناس دي بتفكر ازاي".





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه بعد أن قال له عن البرج "ظل لوقت طويل يتحدث عن المشكلات التى ستحدث فى هذا الشهر.





ولفت إلى أنه لن يقول على الهواء أنه برج إيه، معلقًا : "البرج بتاعى يكسف عشان كده مش هقوله على الهواء".





وأشار إلى أنه يؤمن بعلم الأبراج ولكن ما يحدث من قبل بعض الأشخاص نصب على المواطنين.