ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نصب واحتيال على المواطنين.. تامر أمين ينفعل على الهواء

الخميس 21/يناير/2021 - 08:31 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان مع أحد الأصدقاء أمس، وقبل الحديث عن أى شيء، استقبل منه سؤالا غريبا، قائلا "صديقي بيقولى انت برج إيه.. بصراحة مش عارف طب نقعد شويه" وانفعل تامر "مش عارف الناس دي بتفكر ازاي".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه بعد أن قال له عن البرج "ظل لوقت طويل يتحدث عن المشكلات التى ستحدث فى هذا الشهر. 

ولفت إلى أنه لن يقول على الهواء أنه برج إيه، معلقًا : "البرج بتاعى يكسف عشان كده مش هقوله على الهواء".

وأشار إلى أنه يؤمن بعلم الأبراج ولكن ما يحدث من قبل بعض الأشخاص نصب على المواطنين.
 
وأوضح أنه يطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والبرامج بعدم الضحك على المواطنين واستضافة من يسمون علماء الأبراج، موضحًا "ما يتم جريمة نصب واحتيال على المواطنين، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر أمين ينفعل على الهواء و السبب محمود ياسين.. فيديو

تعليق مؤثر من شهيرة على عدم ذكر محمود ياسين بالقاهرة السينمائي

أكثر من 1000 إصابة كورونا فى اليوم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

هقول كلام مش تمام.. تامر أمين يفتح النار على رانيا يوسف بسبب تصريحات الحجاب ..فيديو

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

ترشيحاتنا

شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.. توقعات الأرصاد لـ طقس الغد

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل استكمال الدراسة والامتحانات.. 14 فبراير

الزمالك ردا على تخفيف عقوبة الشناوى: لن نقف مكتوفى الأيدي

2.5 مليون زائر.. تعرف على موعد تشغيل أكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة.. شاهد

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

التعليم العالي: احتمالية ضم امتحانات الترمين ترجع إلى تطورات كورونا فى مصر.. والأعلى للجامعات يناقش الاستعدادات باجتماعه السبت المقبل.. واحتمالية التأجيل في هذه الحالة فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة