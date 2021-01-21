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أسماك سامة بالأسواق.. تامر أمين يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

الخميس 21/يناير/2021 - 09:11 م
أسماك سامة
أسماك سامة
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البهي عمرو
حذر الإعلامي تامر أمين، من أمر خطير يهدد المواطنين المصريين موضحًا أن "الطب البيطري حذر من وجود أنواع أسماك سامة محظور تداولها فى الأسواق المصرية".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك بعض الصيادين لا يراعون الله ويبيعون أسماكا سامة للمصريين، من أجل تحقيق الربح.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم عدم شراء أسماك لا يعلمون لها اسم، لأن هناك أسماكا تسبب الوفاة.

وأشار إلى أن "السم اللى فى السمكة بيكون أقوى ألف مرة من السم العادي، معلقًا: "اللى هياخد حته هيروح فى حته".
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