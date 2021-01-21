بعد تسجيل 570 إصابة جدية بكورونا.. هل تعيد الكويت حظر التجوال

كشفت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر حكومية حقيقة العودة الي حظر التجوال في البلاد بعد رصد إصابة 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية حيث أكد ان الحكومة لن تبحث الرجوع إلى المرحلة الثالثة أو فرض أي حظر.





وبينت المصادر للصحيفة الكويتية ان الوضع الوبائي في البلاد آمن وليس مقلقا ، مؤكدا أن الإجراءات في المطار لم تتغير حتى الآن.





ليظل إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة الوبائي وحتي الان عند 951 حالة.





كما سجلت الصحة الكويتية 406 حالات شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء بالبلاد 152826 حالة.



