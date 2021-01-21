أحمد فريد يكتب: النازية والفضاء

في نوفمبر 1961 ، اختبر طيار ناسا الطائرة الصاروخية X-15 بسرعة هائلة، ناسا تصل إلى حافة الفضاء. لكن غير المعروف للجمهور، تم بناء هذه المعالم الصاروخية على تكنولوجيا من مصدر غير متوقع.





أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية . أريد فقط أن أحذر من أن هذه المقالة تتضمن بعض الحقائق التاريخية . وليس لدي أي انحياز إيجابي أو سلبي بشأن هذه الحقائق. لكن هذه الحقائق يجب أن تظهر للجمهور.





لندن ، إنجلترا ، 1940. احتدمت الحرب العالمية الثانية بينما تحترق لندن تحت قصف جوي من ألمانيا النازية. خطط هتلر للحصول على سلاح خارق بعيد المدى . صاروخ V2 هو أول صاروخ في العالم من طراز Libra. لكن V2 أتى بتكلفة باهظة للحربية النازية. ومع ذلك ، فإن هذه الدروس المبكرة في علم الصواريخ ستمثل الخطوات الأولى المفاجئة نحو رحلات الفضاء المأهولة . سيصبح العقل المدبر وراء عالم الصواريخ V2 لبرنامج الفضاء الأمريكي هو العالم فيرنر فون براون Verner von Braun . و على غير المتوقع ، في نهاية الحرب ، ألقى عملاء الولايات المتحدة القبض على أكثر من 100 عالم ألماني بما في ذلك فون براون وجندتهم لتطوير أسلحة للجيش الأمريكي.





تعود قصة وصول فون براون إلى الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك بكثير. كان من الواضح جدًا أن الحلفاء كانوا ينتصرون في الحرب. كان عليهم أن يقرروا لمن يجب أن يستسلموا؟ كانوا قلقين للغاية بشأن المعاملة التي سيحصلون عليها من الروس عند مغادرة الولايات المتحدة . تم شحن فون براون وفريقه إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 1945 مع 15 طنًا من الملفات الورقية وأكثر من مائة صاروخ V2. عند وصوله إلى أمريكا ، كان يواصل فون براون تطوير صاروخ V2 للجيش الأمريكي . يعمل على الصواريخ التي تم الاستيلاء عليها من ألمانيا النازية.

كان فون براون وفريقه مهتمين بشكل واضح بدفع التكنولوجيا إلى الأمام لتحسين أداء V2 لتحسين أداء بعض الأنظمة التي تتحكم في طيرانه، وفي النهاية بدأوا في التحليق لتجهيز الصواريخ حيث كان V2 هو المرحلة الأولى وكان لديهم محرك إضافي كما في المرحلة الثانية.









"مع هذا الصاروخ الصغير المسمى WAC corporal حديثًا من باسادينا كاليفورنيا ، فإن التركيبة الجسدية لـ V2 تتميز لأول مرة بمزج وعمل أدمغة الصواريخ الأمريكية والألمانية.





عندما اكتسبت الحرب الباردة زخمًا ، أدركت كلتا القوتين العظميين أن الصراع سيكسب أو يخسر على قوة التكنولوجيا. مع صواريخ تصل إلى ارتفاعات أعلى وأعلى . يصبح من الواضح أن الرمز النهائي للتفوق سيكون غزو الفضاء. كان سباق الفضاء في الأساس سباق تسلح ، ولكن بدلًا من استخدام أسلحة الحرب ، كان الأمر يتعلق بتطوير تكنولوجيا الفضاء. هذه المعركة بين قوتين عظميين متنافستين ، شيوعية ورأسمالية. الاتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة ، في أي مرحلة يمكن أن تكون أفضل لإقناع بقية العالم بأن نظامك كان أفضل من مرحلة استكشاف الفضاء. كان التفوق في الفضاء أمرًا حيويًا. الاتحاد السوفيتي قال للعالم لدينا التفوق التكنولوجي على منافسينا. ولهذا السبب جاءت صدمة للولايات المتحدة عندما أطلق الروس أول قمر صناعي يدور حول الأرض.





في 4 أكتوبر 1957 ، سمع عنه جميع الناس على هذا الكوكب ، وشاهده الكثير منهم. كلهم قرأوا عنه. علمت الولايات المتحدة بالعديد من انتصارات الفضاء السوفيتية الرائعة التي ترسل موجات الصدمة عبر أمريكا. عندما أطلق الاتحاد السوفيتي سبوتنيك. أول قمر صناعي في العالم.





سبوتنيك ، وضع الولايات المتحدة في مأزق . كان حدثا عالميا. لقد صُدم الأمريكيون تمامًا لأن الدكتاتورية تغلبت عليهم فجأة إلى الجوله الأولى. وهو وضع الجسم الأول في مدار حول الأرض. كل يوم كانت تدور حول الأرض ، 16 مرة وكل يوم كانت تمر فوق الأراضي الأمريكية. لم يكن هناك أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك ولهذا السبب له تأثير قوي على النفس السيكولوجية هناك .





في السادس من كانون الأول (ديسمبر) 1957 ، "في يأس نظرت الولايات المتحدة إلى المستقبل .جمع ما يقرب من 200 صحفي من جميع أنحاء العالم تم نقلهم من تصوير الحدث الكبير. وداخل المبنى ، تصاعد التوتر بشكل مطرد. هيبة أمريكا لم تكن أبدًا أقل مما هي عليه في هذه اللحظة.

عندما كان الناس يتشمسون تحت سبوتنيك ، في تلك المرحلة ، أطلق الجيش الأمريكي مع فيرنر فون براون العنان لإطلاق قمر صناعي في خلال 60 يومًا. وأطلق فون براون وفريق جيشه أول قمر صناعي أمريكي في 31 يناير 1958.





في عام 1958 ، شكلت واشنطن منظمة بحثية لتسريع برنامج الفضاء الأمريكي.وولدت ناسا.





كان فون براون محاطًا بمنظمة ناسا الموسعة هذه والتي جمعت كل تلك الإدارات المختلفة لجيش القوات الجوية والأنشطة المدنية لإنشاء بنية تحتية يمكنها تعبئة البرامج الرئيسية . يبدأ فون براون ورجاله على الفور العمل على مركبة رفع ثقيلة يعتقدون أنها ستمنح أمريكا القوة في سباق الفضاء.





بعد أن تعثرت في السباق ، كان هناك المزيد من الإذلال للولايات المتحدة عندما أطلق الاتحاد السوفييتي رائد الفضاء يوري جاجارين. كان أول إنسان يدور حول الأرض . هذا كل ما فعله. مدار واحد كامل ثم هبط بنجاح . أقول هذا كل ما فعله ولكن علينا أن نتذكر بالطبع أنه في كل ثانية كان يسافر خمسة أميال وهبط كبطل عالمي . لقد قدره الاتحاد السوفيتي واعتبروه انتصارًا ساحقا في ظل المجتمع الشيوعي.





لقد فرض الكثير من الضغط على البيت الأبيض. و كان إحساس البلاد أنه يتخلف بشدة. وهذا هو القرار المصيري لتخلف البلاد أو تقدمها. إلى أين وصلت البلاد في علم التكنولوجيا و خاصة تكنولوجيا الفضاء . كيف يمكن للروس أن يطلقوا قمرًا صناعيًا ثم بعدها يطلقون الإنسان . لذلك شعر الأمريكيون بعمق الفشل.





قال كينيدي في ذلك الوقت ، سنضطر إلى تلقي المزيد من الضربات وهذا هو مشهد الأمر الواقع . ما عليك سوى توجيه التركيز والاستمرار في العمل .





بعد شهر واحد ، في 5 مايو 1961 ، استجابت الولايات المتحدة بمشروع ميركوري وأطلقت رائد الفضاء آلن شيبرد ليصبح أول رجل أمريكي في الفضاء . على الرغم من نجاح الرحلة ، يعتقد الرئيس كينيدي أن أمريكا تظهر الآن للعالم أنها تستطيع أن تحل محل جميع الإنجازات السوفيتية.





25 مايو 1961 أعتقد أن على هذه الأمة أن تلتزم بتحقيق الهدف قبل هذا العقد هو هبوط رجل على القمر وإعادته بأمان إلى الأرض. لا يوجد مشروع فضائي في هذه الفترة سيكون أكثر إثارة لإعجاب البشرية أو أكثر أهمية لاستكشاف الفضاء بعيد المدى. ولا تبدو صعبة أو باهظة الثمن لإنجازها.





كانت هذه كلمات كينيدي قبل هبوط الإنسان على القمر 1969 . و كان في أساس علوم صواريخ الفضاء ، الألماني فيرنر فن براون من العصر النازي الألماني.



