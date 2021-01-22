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اقتصاد

البورصة تربح 15.5 مليار جنيه في أسبوع

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 15.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي اكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 11.654 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.54% ليصل إلى مستوى 2.311.89 نقطة، وارتفع مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 3.328.19 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 18.3 مليار  جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.13 مليون ورقة منفذة على 262 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.6مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.09 مليون ورقة منفذة على 259 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
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