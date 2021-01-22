البورصة تربح 15.5 مليار جنيه في أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 15.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه.





ارتفع مؤشر "إيجي اكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 11.654 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.54% ليصل إلى مستوى 2.311.89 نقطة، وارتفع مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 3.328.19 نقطة.



