الصحة: تفعيل سيستم إلكتروني يوضح استهلاك أكسجين وأماكن العجز في المستشفيات

قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك غرفة عمليات لمتابعة الاكسجين بالمستشفيات، موضحًا أن هناك سيستم إلكتروني يوضح المستشفيات التى بها عجز.





وأضاف مستشار وزير الصحة خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أن السيستم يكون به ثلاث ألون أحمر وأصفر وأخضر، فاللون الأحمر يؤكد أن هناك أكسجين يكفي لـ 12 ساعة، والأصفر يكفي لـ 24 ساعة والأخضر يكفي لـ 48 ساعة.





ولفت مستشار وزير الصحة، إلى أن هناك مجهود كبير يتم فى سيستم الأكسجين، وعدد الأماكن الفارغة بـ المستشفيات.





وأشار إلى أنه من خلال الموبايل نعلم الوضع بالمستشفيات، وما هى المستشفيات التى تحتاج أكسجين، وماهى المستشفيات التى يكوون بها أماكن فارغة، وماهى المستشفيات التى بها نسبة عالية من المرضي".





وأوضح أن الفترة المقبلة لن يكون هناك أى مشكلة بخصوص مرضى فيروس كورونا، وأكد أن الوزيرة هالة زايد تتابع ما يحدث فى جميع المستشفيات من خلال السيستم.