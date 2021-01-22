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بين الناس

مواطن يستغيث من توقف فيزا العمالة غير المنتظمة الخاصة به

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن عبد السلام احمد حسين ، و المقيم اجا التابعة لمحافظة الدقهلية ، ،و البالغ من العمر 58 عاما ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف فيزا العمالة غير المنتظمة الخاصه به .

ويقول فى رسالته : من الشهر الماضى تم إيقاف الفيزا الخاصة  بالعمالة غير المنتظمة على الرغم من تواجد اسمي وأحقيتى لها ، فانا لا أملك معاش او تامين  وتقدمة بشكوى تحمل رقم  3407091 ، مضيفا أن العمالة غير المنتظمة هم الفئة الأكثر ضررا من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خاصة وأن عملهم غير ثابت .

وأضاف : أن العمالة الغير منتظمة تشكل نحو 40% من إجمالي القوى العاملة في مصر، لافتة إلى أن  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتركيز علي دعم الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك صرف منحة مساندة العمالة غير المنتظمة، يؤكد التزام الدولة لتقليل الموجات التضخمية والآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا المستجد علي الفئات المشمولة بالدعم، مشير إلى أن الرئيس السيسي أنصف الفئات الأكثر احتياجا منذ توليه حكم مصر.   

مناشد المسئولين النظر اليه بعين الرحمة و إعادة  تشغيل الفيزا الخاصه  بالعمالة غير المنتظمة رأفة بحالته و أبنائه .  .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
 01026988233
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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