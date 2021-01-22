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منوعات

بسبب لمبة كهربائية.. طفل 7 سنوات يلقى حتفه أمام والديه

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:36 ص
طفل 7 سنوات يلقى
طفل 7 سنوات يلقى حتفه أمام والديه
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يارا زكريا
لقى طفل 7 سنوات حتفه أمام والديه بسبب عيب في إضاءة لمبة كهربائة بأحد حدائق احدى الحانات بمدينة رومفورد شرق عاصمة المملكة المتحدة لندن 

ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية صعق الطفل الصغير، هارفي تيريل، بسبب عيب كبير في كهرباء الحديقة نتج عن إهمال الكهربائي حسبما جاء في التحقيقات.  

كان الطفل يلعب مع صديقه بجوار الجدار الكهربائي لهذه اللمبة التي بدوره سقط عليها بشكل مفاجيء ليلقى حتفه على الأرض حيث تدفقت الكهرباء عبر جسده.
 
من جانبه، نفي كولين نايلور، الكهربائي المسؤول عن إضاءة المكان اتهامه بالقتل الخطأ بسبب الإهمال الجسيم من عدم تركيب أو صيانة الكهرباء بطريقة تمنع الآخرين وتحميهم من الموت أو إصابة.

وقال صاحب الحديقة في التحقيات أن نايلور، 74 عامًا يتمتع بخبرة خمسين عامًا في مجال الكهرباء، وبدأ في تنفيذ إضاءة الحديقة قبل وقوع الحادثة بـ 3 شهور، وتستكمل الآن التحقيقات من قبل الشرطة. 

بسبب لمبة كهربائية.. طفل 7 سنوات يلقى حتفه أمام والديه
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