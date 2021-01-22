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رياضة

مدرب بيرنلي: تألق الحارس والمدافعين سر الفوز على ليفربول

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:28 ص
مباراة ليفربول وبيرنلي
مباراة ليفربول وبيرنلي
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محمد السعيد
كشف شين ديتش المدير الفني لفريق بيرنلي، سر الفوز على ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، على ملعب أنفيبد، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال شين ديتش في تصريحات صحفية عقب المباراة:" قدمنا مستوى جيدا أمام ليفربول، الحارس والمدافعين نجحوا في الخروج  بشباك نظيفة، كما اعتمدنا على الضغط المبكر".

وتابع:" كانت لدينا فرص قليلة خلال المباراة، لكننا نجحنا في استغلال ركلة الجزاء التى حصل عليها بارنز وسجل منها هدف الفوز".

يذكر  أن فريق  ليفربول فشل في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخير خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الانجليزي برصيد 34 نقطة بينما يصعد فريق بيرنلي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة .



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