القوى العاملة: إجراءات ضد مصنع كرتون بالمنوفية لعدم صرف أجور العمال

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات فورية لوكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم ، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين بشركة طيبة باك للكرتون بقويسنا، وذلك بعد اعتصام 270 عاملا بالشركة نتيجة عدم صرف أجورهم.





وتلقى الوزير، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انتقل وكيل المديرية لمقر الشركة الكائن بقويسنا بالمنوفية، والاجتماع مع المدير المسئول، و بمناقشته تبين عدم صرف أجور العمال لعدم وجود مواد خام، وبالتالي توقف العمل مما أدي إلي عدم صرف أجور العمال.





ونتيجة لعدم صرف أجور العمال اتخذ وكيل المديرية الإجراءات القانونية ضد الشركة .



