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برلمان

برلمانى يطالب بمحاسبة المتسببين فى وصول الحديد والصلب لسيناريو التصفية

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:10 م
تصفية شركة الحديد
تصفية شركة الحديد والصلب
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يوسف سامح

طالب حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر، بمحاسبة المتسببين فى انهيار مصنع حلوان للحديد والصلب، والذى صدر قرار جمعية عمومية بتصفيته، نتيجة تدهور وضعه المالى وتحقيق خسائر متراكمة بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي.

وأكد لبن فى تصريحات له اليوم، إنه من الصعوبة استمرار كيان اقتصادى بهذا الوضع المالى المتدهور، ولكن هذا التدهور لم يكن وليد اللحظة، وإنما كان نتيجة لسوء الإدارة وعدم تحديث الآلات على مدار سنوات طويلة، وهو ما تسبب فى تراجع الإنتاج إلى 10 % فقط من الطاقة الإنتاجية للمصنع.

ودعا لبن وزارة قطاع الأعمال، للإفصاح عن سياستها للتعامل مع الشركات الخاسرة، حيث أن هناك تخوفات من العاملين من تكرار سيناريو التصفية الذى شهدته 3 شركات فى عهد الوزير الحالى، وهو ما يتطلب إدارة حكيمة للملف.
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