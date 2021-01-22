زراعة الوادي الجديد: نستهدف جذب العمالة لمشروع الصوب الزراعية

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن الزراعة المفتوحة تكون معرضة لجميع الظروف المناخية، بعكس الزراعة في الصوب، والتي يمكن زراعة جميع المحاصيل فيها طوال فترات العام دون الارتباط بمواسم الشتاء والصيف، كما يمكن من خلالها أيضًا التحكم في العمليات المرتبطة بالزراعة فيها، مشددًا على أن المشروع مفتوح لشباب المحافظة ومختلف المحافظات الأخرى، إذ تستهدف جذب العمالة من كل أنحاء الجمهورية.





وأضاف المرسي في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن هذا المشروع بدأ مع تولي اللواء محمد الزملوط المحافظ الجديد مهام منصبه وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 100 ألف صوبة.





وتابع، أن المحافظ بدأ في إنشاء صوب وتوزيعها على الشباب وتوفير الأراضي لهم بسعر متميز: "وصلنا إلى 1000 فدان ومن المتوقع أن نصل إلى 5 آلاف في الفترة المقبلة بعد نجاح هذه التجربة".





وأردف: "بسبب مشروع الصوب الزراعية فإننا بدأن نوفر الفواكه والخضراوات في السوق بأسعار منافسة للتجار، ومن المحاصيل التي كنا نستهدف زراعتها الخيار والفلفل بأنواعه والباذنجان والكنتالوب والفراولة، كما نزرع الملوخية والبامية وعندما نطرحها في منتصف فبراير فإن الأسعار تكون مناسبة للغاية".