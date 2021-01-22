ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة أوروبية تعلق الرحلات الجوية مع الإمارات لمدة 5 أيام.. تفاصيل

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:29 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعلنت وزارة النقل الدنماركية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، نظرا لشكوك حول موثوقية فحص فيروس كورونا الجديد المسبق الذي يجرى قبل الرحلات الجوية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أنها حاولت التواصل مع وزارة الصحة الإماراتية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وزعم وزير النقل الدنماركي، بيني انجلبرشت في البيان: "رأينا في الماضي تحورات قدمت من دبي ولا يمكننا تجاهل مثل هذه الشكوك.. وعليه كل الرحلات الجوية القادمة من الإمارات العربية المتحدة ستعلّق لخمسة أيام".

وأضاف انجلبرشت أن هذا الإجراء سيتم "حتى التمكن من التحقيق بالمسألة بصورة متمعنة والتأكد من أن الفحص السلبي المطلوب بالفعل فحص حقيقي يجرى بطريقة سليمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير قوي من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة

رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

العالم يعزل بريطانيا بعد سلالة كورونا الجديدة.. هل نعيش الورقة الأخيرة في كتاب العولمة؟

سلالة كورونا الجديدة.. الدنمارك وهونج كونج تعلنان تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

ترشيحاتنا

قبل 20 عاما.. كارتون سمبسون تنبأ بـ نائبة الرئيس الأمريكي بنفس ملابس التنصيب.. صور

موسكو تطل من جديد على منتجعات مصر السياحية .. تفتيش روسي مرتقب بمطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال أيام

رفضه الأهلي من قبل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن صفقة انضمام بواليا للفريق

لخدمة ذوي الإعاقة في المنشآت السعودية.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق «مواءمة»

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

الصحة تقدم 5 إرشادات لغسيل الملابس في زمن كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا