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محافظات

افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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محمود زيدان
افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الجمعة، مسجد 58 الأندلس البحرية، بقرية المجد 55 التابعة لمركز الرياض، بحضور الشيخ عطا بسيونى مدير عام الدعوة بالمديرية.

ومن جانبه، قال محافظ كفرالشيخ، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا ببناء وتعمير المساجد، فتم بناء و تعمير وافتتاح 32 مسجدًا جديدًا منهم 4 مساجد تم افتتاحها اليوم، مشيرًا إلى أنه كلف  وكيل وزارة الأوقاف، و 4 رؤساء مدن بحضور الافتتاح. 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 4 مساجد، بتكلفة 9  ملايين و230 ألف جنيه، وهم، مسجد أحمد سليمان بسيدي سالم على مساحة 295 مترًا بتكلفة  مليون و475 ألف جنيه ، ومسجد فجر الإسلام بالحامول على مساحة 380 مترًا بتكلفة مليون و900 ألف جنيه.

وأشار إلى افتتاح مسجد 58  البحرية برية الأندلس على مساحة 671 مترًا بتكلفة 3 ملايين و355 ألف جنيه، ومسجد القبلي بقرية السبعين بسيدي سالم على مساحة 430 مترًا بتكلفة 2  مليون و500 ألف جنيه. 

افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور
افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور
افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور
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