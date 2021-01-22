ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط: توسعة طريق الناصرية أبنوب بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بطول 300 متر

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:39 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه جاري تطوير طريق الناصرية/أبنوب بمدخل مركز ومدينة الفتح وتوسعته بإضافة ما يقرب من 8 متر لعرض الطريق فضلا عن تأهيل الجانب الأيسر لترعة السنط بإنشاء حائط خرساني بطول 300 متر بالتعاون مع مديرية الري وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الفتح للعام المالي  2020/2021 وفي إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية في أنحائها والحد من التكدس والاختناق المروري لافتًا إلى أنه تم اعتماد العديد من الطرق بجميع المراكز والأحياء في موازنة هذا العام لرفع كفائتها وتطويرها.

اقرأ أيضا :




وأوضح محافظ أسيوط أن توسعة الطريق ستساهم في إحداث طفرة مرورية واستيعاب الحركة المتزايدة عليه حيث إنه طريق حيوي يصل بين مركزي أبنوب والفتح وكوبري الواسطى وكويري قناطر أسيوط الجديدة وتمر عليه ألاف السيارات يوميًا مما يساهم في تسهيل الحركة المرورية مكلفا السكرتير المساعد للمحافظة ورئيس المركز بمتابعة الأعمال للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أى معوقات مطالبًا بتكثيف المجهودات لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت للتيسير على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة له والتأكيد على المظهر الحضاري لمحافظة أسيوط.

من جانبه قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة يرافقه عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بالمرور على أعمال توسعة وإزدواجية طريق الناصرية أبنوب بمدخل مدينة الفتح لمتابعة الاعمال وتذليل أية عقبات كما تفقد أعمال تأهيل البر الغربي لترعة  السنط التي يجري تنفيذها تحت إشراف مديرية الموارد المائية والري بأسيوط من خلال إنشاء مصدات خرسانية بطول 300 متر بتكلفه 2 مليون جنيه ضمن الخطه الاستثماريه للمركز لزيادة عرض الشارع بمسطح 8 متر لتسهيل الحركة المرورية وانهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر علي المنطقة بالكامل كما تم التأكد من تطبيق واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة العاملين من فيروس كورونا تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بديلا لشارع الهرم.. محافظ الجيزة يتابع ميدانيا تنفيذ محور الأربعيني

حصاد 2020 .. شرايين جديدة في قلب جبال أسيوط تساهم في خلق مجتمعات عمرانية واقتصادية.. إنشاء محور ديروط الجديد بتكلفة 1.700 مليار جنيه.. شاهد

ليكون بديلا لشارع الهرم.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال انشاء الكوبرى الرابط بين محور ترسا والمنصورية

بـ8 ملايين جنيه.. توسعة ورصف طريق البر الغربي للمريوطية..صور

وزير النقل يكشف تفاصيل تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي بطريق "أسيوط - القاهرة الزراعي"

ترشيحاتنا

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

وزير الرياضة يكشف عن مكاسب مصر من تنظيم مونديال اليد

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

نجم الزمالك السابق: الأهلي سفير الكرة المصرية والإفريقية فى مونديال الأندية

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

فتاة تكتشف خيانة حبيبها من انعكاس النظارة والموبايل.. فيديو

Advertisements

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

بعد مد العمل بها 6 أشهر.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إلغاء الغرامات بالسعودية

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

العثور على جثة شابة خافت من الذهاب لطبيب الأسنان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها