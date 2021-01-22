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بعيدا عن التحاليل.. بلجيكا تدرب الكلاب على شم رائحة عرق المصابين بـ كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن قيام دولة بلجيكا بـ تدرّب الكلاب على شم رائحة العرق لاكتشاف المصابين بكوفيد 19.

فيما ترزح بلجيكا كباقي دول أوروبا تحت وطأة عدوى كوفيد-19 بحصيلة وفيات قدر عددها ب20 572 حالة وفاة، وسعيا لمحاصرة تفشي الوباء القاتل، أعلنت الشرطة البلجيكية الأربعاء أنها بدأت الشهر الماضي في تدريب كلاب على تقفّي أثر المصابين بالفيروس بواسطة شم عينات من العرق الذي ينبعث من أجسادهم.

ويتم تدريب هؤلاء الكلاب على التفريق بين عينات العرق التي شُخّص أصحابها بالإصابة بالفيروس وعينات أخرى لأشخاص آخرين جاءت نتيجتهم سلبية. ويقول أحد الضباط المشرفين على تلك الاختبارات إن الكلاب تخضع لتدريبات مكثفة ما استدعى مكافأتها بأن يُترك لها فسحة من الوقت للعب مع المدرِّبين وتوقع أن تنتهي الدورة في الأسابيع المقبلة.


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