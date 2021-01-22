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رياضة

تطور مفاجئ.. سانت إيتيان يقترب من حسم صفقة مصطفى محمد مقابل 78 مليون جنيه

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:24 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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مجدي سلامة
كشفت مصادر فرنسية عن إقتراب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ، من الإنتقال إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي ، وفتح خط المفاوضات من جديد بعدما أغلقت في الأيام الماضية .

وكانت الصفقة أغلقت من جانب نادي الزمالك بعدما صرح رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي ، عن وجود أشخاص تطالب بعمولات لحسم الصفقة لصالحهم ، وهو ما رفضه مسؤولي القلعة البيضاء ، وقرروا اغلاق المفاوضات والتهديد برفع قضية على النادي الفرنسي إذا لم يعلن رومير رئيس الفريق الفرنسي عن أسماء الأشخاص .

وقال مصدر في نادي سانت إيتيان الفرنسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن : " مصطفى محمد اقترب من جديد إلى الانضمام إلى للفريق خلال فترة الانتقالات الجارية بالرغم من فشل المحاولات السابقة ".

وتابع المصدر : " أن نادي سانت إيتيان اقترب من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل ضم اللاعب ، مقابل 5 ملايين دولار أي ما يساوي 78.5 مليون جنيه تقريبا ".

وأضاف : " اللاعب لديه رغبة كبيرة للغاية في اللعب تحت قيادة المدير الفني الفرنسي كلود بويل ، ورغبة اللاعب تسهل انضمامه إلى الفريق ".

وأكمل : " على الرغم من وجود رغبة قوية لدى اللاعب في الانضمام للفريق ألا أن هناك عقبة وهي أن مسؤولي نادي الزمالك رفضوا فكرة دفع 3 مليون دولار وتقسيط المبلغ المتبقي ".

واختتم : " تقدمنا بعرض جديد يتضمن وجود نسبة 20% نسبة بيع اللاعب مستقبلًا ، وننتظر خطاب نادي الزمالك من أجل حسم الصفقة لصالحنا في فترة الانتقالات الحالية بشكل نهائي ".

يذكر أن مصطفى محمد من أهم لاعبي نادي الزمالك ، حيث سجل 16 هدف من أصل 46 مباراة شارك بها اللاعب ، كما شارك مع منتخب مصر في كاس الأمم الإفريقية للشباب ونجح في مساعدة زملائه في التتويج بالبطولة بعدما سجل 4 أهداف بها.
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