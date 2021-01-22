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أصل الحكاية

الخنفساء.. قصة نجاح سيارة بيتل الألمانية الشهيرة

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:33 م
بيتل الخنفساء
بيتل الخنفساء
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أماني نوار
سيارة فولكس فاجن بيتل، أوالخنفساء هي أول سيارة للصانع الألماني، وتعني بالألمانية السيارة الشعبية بدأ إنتاجها في عام 1938، باعتماد السيارة التي صممها المهندس الألماني فارديناند بورشيه بناءً على طلب من المستشار أدولف هتلر.

ولكن قبل البدء في إنتاج السيارة ، تم استعمالها من قبل النظام النازي كأداة دعاية له، ما لبثت البيتل أن انتشرت بصورة ملحوظة في عالم السيارات ولفترة طويلة.

وفي 17 فبراير 1972، حطمت الرقم القياسي للمبيعات الذي كان تحتفظ به سيارة فورد ،وفي بداية 30 إبريل 82، خطت فولكس فاجن الخطوة الأولى في التوسع خارج ألمانيا من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون مع شركة صناعة السيارات الإسبانية سيات.


وفي يونيو 1986 تمكنت فولكس فاجن إدارة شركة سيات بالكامل ،وهذا جعلها أول شركة تابعة غير الألمانية من مجموعة فولكس فاجن
 أما في 23 ديسمبر من العام نفسه، أصبحت فولكس واغن المساهم الرئيسي في الشركة الاسبانية من خلال زيادة حصتها إلى 75 في المئة.

وجاءت في عام 1990 اشترت فولكس فاجن الملكية الكاملة من سيات، مما جعل سيات شركة فرعية مملوكة بالكامل من الصانع الألماني.

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