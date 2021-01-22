توريد 73 طن قمامة لمصنع التدوير بـ إهناسيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا "برئاسة المحاسب نشأت معبد " حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة تم خلالها رفع 65 طنا من كميات القمامة ونقلها لمصنع التدوير بسمسطا، كما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة 45 كشافا بشارع ممدوح مصطفى.





كما قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بتمهيد ورفع الاشغالات والمخلفات الصلبة بطريق جاويش وعزبة زعزوع وعزبة العريض وكذلك تركيب وصيانة 35 كشافا بطريق النويرة/ إهناسيا، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية براوة بمتابعة جمع القمامه المنزلية بقرية الدير وقرية منشأة الحاج وتوريد 8 أطنان من القمامة لمصنع التدوير بمدينة سمسطا، في حين قامت الوحده المحلية لقرية ننا بمتابعة صيانة محول الكهرباء وصيانة 60 كشافا بقرية وش الباب.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتواصل مع المواطنين والعمل على تلبية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وسرعة إنهاء كافة الشكاوى والطلبات والاستجابة لها وأيضًا تكثيف الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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وفي نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف "برئاسة المحاسب محمد بكري" عددا من الإزالة في المهد لحالتي تعد على مساحة أرض زراعية بقرية بني سليمان التابعة لمجلس قروي الميمون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظًا على الرقعة الزراعية، ونفاذا للقانون وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. في حين تقوم الوحدة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة ، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمنى لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.











