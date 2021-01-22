ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

114 مليون جنيه لرصف 68 طريقا وشارعا في بنى سويف

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تقرير اليوم الجمعة عن  جهود الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ومسئولي الملفات الهامة ، والتي تشمل الخدمات المقدمة للمواطنين والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة.

كما تتابع الوحدات المحلية الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي و الطرق والكهرباء ، والمتابعة الميدانية مع اللجان المشكلة لحصر احتياجات قرى حياة كريمة المدرجة في المرحلة الأولى بمركزي ناصر وببا ، وكذا الموقف الحالي بملف التصالح وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح.

إقرأ ايضا : 

كما تابع المحافظ  الموقف التنفيذي الحالي لمشروع  التحول الرقمي وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والاتفاق على خطة وآليات العمل في المراحل التالية،حيث تم التأكيد على مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية خاصة المرور والاتصالات والطرق لتحديد النقاط التي يتم العمل بها مع تحديد التوقيتات والشوارع وفترات العمل،فضلا عن مراجعة نقاط الحفر التي تم الانتهاء منها

ووجه محافظ بنى سويف بالدفع بالموقف التنفيذي لنشاط الرصف للعام المالي الحالي والإجراءات المنفذة للدفع بالخطة الاستثمارية التي تم توفير اعتماداتها عن طريق وزارة التخطيط، وتبلغ 114 مليون جنيه لرصف وإعادة رصف 68 طريق وشارع بأطوال تصل إلى 63 كم تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة ، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الخطة فى التوقيتات المحددة مسبقا، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل

كما تابع المحافظ  تقرير فرق العمل بكل وحدة محلية  المختصة بمشروع التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي  لتحويل السيارات للغاز الطبيعى  ، مناقشا نتائج التنسيق مع مسؤولى شركات الغاز ، حيث قد وجه المحافظ بضرورة تواجد منسق من شركة وادي النيل للغاز للتواصل الدائم مع الشركات المنفذة للوصلات الخارجية للمحطات،والتنسيق في أعمال الحفر مع مركز معلومات شبكات المرافق والطرق والمرور لتعديل مسارات الحركة المرورية بمحيط أعمال الحفر تجنبا لأية معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف للمواطنين: أتابع شكواكم ومطالبكم شخصيا.. شاهد

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مديرية الإسكان

فرق عمل بالوحدات المحلية لمتابعة مشروع التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمي

بأطوال تصل إلى 63 كم.. محافظ بني سويف يتابع إجراءات تنفيذ خطة الرصف للعام المالي الحالي

ترشيحاتنا

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

لحظة التهام النيران لـ أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم .. شاهد

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

دعواتكم بالرحمة والمغفرة.. الموت يداهم عائلة منى هلا

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

Advertisements

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

إحالة 5 شركات للنيابة | غرامة الفاتورة الإلكترونية تصل لـ100 ألف جنيه

للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم

إكرامي يمسك الكرة بعد خط المرمى والحكم لم يحتسبها.. وفرج عامر: فضيحة

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

لحظة التهام النيران لـ أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم .. شاهد

أخبار الرياضة.. تطور مفاجئ بشأن انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان.. هاني حتحوت يفتح النار على أحمد مجاهد

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي ودخوله العناية المركزة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها