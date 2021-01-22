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رياضة

أسطورة الريدز مهاجمًا ثلاثي هجوم الفريق: صاروا كالأشباح

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:46 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
شن جون ألدريدج، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، هجومًا ناريًا على خط هجوم الفريق الحالي، المكون من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وفشل ليفربول في تسجيل أي هدف في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال ألدريدج في تصريحات لموقع " جول" العالمي: الجماهير تهاجم ثلاثي هجوم ليفربول، وهم على حق، ماني وصلاح وفيرمينو يحصلون على رواتب ليسجلوا في كل مباراة، المهاجم يجب أن يسجل هدفًا كل مباراتين على الأقل."

وأضاف:" كنا نرى مشاكل دفاعية ولكن تم حلها، الآن أصبحت لدينا مشاكل في خط الهجوم، لا أتذكر هجمات للفريق في المباريات الماضية."

وأكمل قائلًا:" ماني فقط هو من يبدو أنه يحافظ على مستواه قليلًا بالنظر إلى صلاح وفيرمينو، اللذين أصبحا كالأشباح."

وخسر ليفربول أمس الجمعة أمام نظيره بيرنلي بهدف نظيف، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.
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