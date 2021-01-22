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أخبار العالم

عقوبة تصل للإعدام.. مشروع قانون لتجريم استخدام الليزر في البحرين بهذه الحالة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:37 م
علم البحرين
علم البحرين
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أحمد محرم
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في البحرين على مشروع قانون يجيز إجراء حجز تحفظيّ على الطائرات في حالات، كما يجرم المشروع استخدام أشعة الليزر والأجهزة والبرامج الإلكترونية ضد الطائرات حال الهبوط والإقلاع.

وبحسب صحيفة "الوطن" البحرينية، يعاقب مشروع القانون مرتكب هذا الفعل بالحبس وغرامة لاتقل عن 3 آلاف دينار ولاتزيد عن 100 ألف دينار، كما يشدد المشروع الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء المقبل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، كما تصل إلى العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على ذلك وجود وفيات.

وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات في ردها على تساؤلات اللجنة حول التعديل على قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2013 أن مشروع القانون يهدف لمواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي. مشيرة إلى وجود زيارة قريبة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لمملكة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق ملاحظات المنظمة بشأن الطيران المدني.

وبخصوص الاستفسار عن الحجز التحفظي أوضحت الوزارة أن التنظيم المستحدث للحجز التحفظي في مشروع القانون جاء بسبب وجود بعض القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية الحجز أو تخويل لشؤون الطيران المدني بالحجز، مبينة "لذلك تم النص على ذلك في القانون بتحديد الطائرات التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثلًا".
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