عزيزة الصادي تكتب: 25 يناير.. ذكرى ملحمة البطولة والفداء للشرطة المصرية

تحمل ذاكرة البطولات المصرية، سجلا حافلا من أعمال الفداء والتضحية والعسكرية الباسلة لخير أجناد الأرض، جيشًا كان أم شرطة.





من هذه البطولات؛ موقعة الإسماعيلية المجيدة في الخامس والعشرين من يناير عام 1952؛ حين رفضت قوات الشرطة المصرية الباسلة، تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية التي حاصرته مدججة بالعتاد العسكري الكامل بما في ذلك الدبابات والأسلحة الثقيلة.





أسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن استشهاد 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا، وقامت القوات البريطانية بالاستيلاء على مبنى محافظة الإسماعيلية.





وبالعودة إلي الخلفيات التاريخية للموقعة، لما وصلت الأحداث لذروتها وبلغت مشاعر الثورة عنفوانها في صدور المصريين، وتوترت العلاقات بين سلطات الاحتلال وشعب مصر الأبي، إلى حد لا رجعة فيه؛ اشتدت أعمال البطولات والمقاومة الفدائية ضد معسكرات الاحتلال وجنوده وضباطه بطول منطقة القنال ما أسفر عن تكبيد قوات الاحتلال البريطاني خسائر فادحة، كما أدى انسحاب العمال المصريين من العمل في معسكرات الإنجليز، تضحية منهم ومشاركة إيجابية في المقاومة الوطنية، إلى وضع القوات البريطانية في منطقة القناة في حرج شديد.





حينئذ؛ أعلنت الحكومة المصرية عن فتح مكاتب لتسجيل أسماء عمال المعسكرات الراغبين في ترك عملهم بمعسكرات العمل التي يشرف عليها الاحتلال، مساهمة في الكفاح الوطني فسجل [91572] عاملًا أسماءهم في الفترة من 16 أكتوبر 1951 وحتى 30 من نوفمبر 1951 - كما توقف المتعهدون عن توريد الخضراوات واللحوم والمستلزمات الأخرى الضرورية لإعاشة [80] ثمانين ألف جندي وضابط بريطاني.





بالمقابل؛ أقدمت القوات البريطانية على مغامرة أخرى لا تقل رعونة أو استفزازًا عن محاولاتها السابقة لإهانة الحكومة وإذلالها حتى ترجع عن قرارها بإلغاء المعاهدة، ففي صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة –"اللواء إكسهام"- ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا بأن تسلم قوات البوليس "الشرطة" المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتجلو عن دار المحافظة والثكنات، وترحل عن منطقة القناة كلها وتنسحب إلى القاهرة بدعوى أنها تحولت مركز اختفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته في منطقة القنال.





علي الفور جاء الرد برفض المحافظة للإنذار البريطاني السافر، ونقلت موقفها إلى وزير الداخلية " فؤاد سراح الدين باشا " الذي لم يقل عنها شجاعة وأقر موقفها، طالبا منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.





فقد القائد البريطانى أعصابه فأمر قطعان قواته ودباباته وعرباته المصفحة بمحاصرة قسم بوليس "شرطة" الاسماعيلية بعد أن أرسل إنذارا لمأمور قسم الشرطة يطلب فيه منه تسليم أسلحة جنوده وعساكره، غير أن ضباط وجنود البوليس "الشرطة" رفضوا قبول الإنذار، معلنين المقاومة حتي آخر مقاتل وآخر طلقة رصاص، من بنادقهم المتواضعة مقارنة بالآلة العسكرية الجبارة لجنود الاحتلال التي وجهت نيرانها لصدور الضباط والجنود.





رغم عدم تكافؤ القوي بين المعتدين وبين قوات البوليس المصري، التي تعرضت لقصف مركز ووحشي بدون توقف لأكثر من ساعة كاملة، وسط حصار مبنى قسم البوليس ومبنى المحافظة، بسبعة آلاف جندي بريطاني تدعمهم دباباتهم الـ"سنتوريون" الثقيلة ومدافع الميدان، بينما كان عدد الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد على ثمانمائة في الثكنات وثمانين في المحافظة، لا يحملون غير البنادق.





قاوم الجنود المصريون ببسالة وشجاعة فائقة ولم تتوقف هذه المجزرة الهمجية، حتى نفذت آخر طلقة رصاص مصرية، بعد ساعتين من القتال، استشهد فيها 52 (اثنان وخمسون) مقاتلا مصريا و(ثمانون) جريحا وهم غالبية أفراد جنود وضباط قوة الشرطة التي كانت متمركزة في مبنى القسم، هذا بخلاف عدد آخر تم أسره.





في صباح السبت 26 من يناير 1952انتشرت أخبار المعركة في مصر كلها، واستقبل المصريون تلك الأنباء بالغضب والسخط والدعوة للثورة الشاملة ضد الاحتلال والحاكمين بأمره، اشتعلت المظاهرات العارمة بمشاركة جنود الشرطة مع طلاب الجامعة، وانطلقت تشق شوارع القاهرة وتزلزل أقدام الاحتلال وأعوانه، وتدهورت شعبية الملك فاروق لأدني مستوى.





فجاة؛ وعلي عكس اتجاه الأحداث، تفجر حريق القاهرة!، ليتحول انتباه الشعب الثائر ليتوقف ويتساءل ماذا جري ولماذا؟ ومن المستفيد من تحويل مسيرة البركان الثائر بعيدا عن مجراه؟





إلا أن أمرا جلل فرض نفسه علي كافة المستويات وهو أن بريطانيا التي ورغم خروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية، إلا أنها فقدت موقعها القيادي العالمي وبدأت مستعمراتها تتحرر من قبضتها الباطشة، بالمقابل، لم يعد شعب مصر علي استعداد للعودة لما قبل 25 يناير 1952 مهما كان الثمن.





هنا كانت الثورة الكبري التي أعلنها الجيش بتأييد الشعب يوم 23 يوليو 1952، لتبدأ مصر عهد جديدا ولتستعيد حريتها واستقلالها لأول مرة منذ مئات السنين.