ناجي الناجي: اختيار فلسطين ضيف شرف مهرجان «بردية» رسالة دعم قوية من مصر

جسّد حلول دولة فلسطين ضيف شرف مهرجان بردية لسينما الومضة، برئاسة الكاتب عبدالرحيم كمال، وإدارة الكاتبة عزة أبو اليزيد، والذي تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية في الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024، أحد أشكال الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء الفلسطينيين في محنة إنسانية كبرى، وفي ظل تعرض الأشقاء لأبشع حرب غير متكافئة في التاريخ.



قال الأديب ناجي الناجي، المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية، لصدي البلد إن اختيار فلسطين ضيف شرف مهرجان بردية لسينما الومضة، رسالة قوية من مصر بكافة مكونات مصر شعبيًا ورسميًا وفكريًا ونخبويًا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة، واختيار موفق من القائمين على المهرجان، وهذا عهدنا بمصر وكل القطاع الثقافي المصري في هذا الوقت العصيب الذي يتعرض فيه شعبنا لأسوأ مجازر في التاريخ، واليوم هناك صرخة من الفن المصري ليقول كلمته الداعمة في هذه الظروف العصيبة



وأكد ناجي الناجي أن هذا الوقت في فلسطين، هو أكثر وقت يحتاج أصوات المثقفين لأن الهدف والنية للمحتل أن يمحو الذاكرة الثقافية الفلسطينية.



وعن المشاركة الفلسطينية، قال فلسطين تشارك بقوة وإصرار رغم الصعوبات إنتاجا وعملا وحضورا لذلك هناك يوم كامل لفلسطين هو اليوم السادس في المهرجان، وهناك مشاركون في المسابقة الرسمية.