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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم سير أعمال امتحانات سنوات النقل

صدى البلد

 

تابع  الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مع مسؤولى التعليم ، سير أعمال  امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024، والتي بدأت "اليومً"  بمختلف سنوات وصفوف النقل في كافة المراحل التعليم (ابتدائي / إعداداي/ ثانوي عام وفني ) وتستمر حتى 23 مايو الجاري.


وأدى ما يزيد عن 21ألف و 755طالبا وطالبة ( نظامي وخدمات ومنازل ) الامتحان في مادتي اللغة العربية و التربية الرياضية العسكرية خلال 92 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة ،بجانب أداء طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الامتحانات.

كما أدى ما يزيد عن 165 ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الامتحان في اللغة العربية  والمهارات للصف الرابع  واللغة العربية و lct للصف الخامس .

فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي وعددهم 146 ألف طالبا وطالبة  الامتحان في مادتي اللغة العربية للصف الأول والدراسات الاجتماعية للصف الثاني ، فيما أدى مايزيد عن 53 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي ، تجاري ، زراعي ) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة

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جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ،على تقرير متابعة أعده  وكيل الوزارة  هاني عنتر ،،والذي أشار خلاله إلى متابعته الامتحانات وتفقده عدد من اللجان بإدارة تعليم بني سويف ،وشملت تفقد لجان مدرسة شجرة الدر الابتدائية والشهيد صفوت ومدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده الرسمية لغات، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية،حيث تبادل وكيل التعليم الحوارمع التلاميذ حول مستوى الامتحان وجودة الطباعة  ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

هذا بالإضافة إلى تواصل وكيل الوزارة مع غرف العمليات بالإدارات للاطمئنان على دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪  وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15 % في وقت واحد.

وأكد وكيل التعليم ،متابعة أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحانات حفاظا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان إلى جانب المتابعة المستمرة للمدارس والعمل على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أية مستجدات.

مع الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على توقيع القائمين على الامتحانات على إقرار الموانع كذلك التوقيع على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء الامتحان بوقت كاف لضمان انضباط اللجان ،وكذلك حظر دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية من سماعات أو ساعات حديثة والتشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.

ومن المقرر أن يؤدى "غداً الخميس "طلاب الصف السادس الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية والصف الأول الاعدادي اللغة إنجليزية والصف الثاني الاعدادي الهندسة والتربية الفنية والصف الثاني الثانوي اللغة العربية والتربية العسكرية

 

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