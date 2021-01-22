الباز يكشف موقفا لإحدى أمهات طلبة أكاديمية الشرطة مع الرئيس السيسي.. فيديو

أكد الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج آخر النهار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يحجب نفسه عن الناس وبدائما لا ينسب أي من الإنجازات والمشروعات التي تحققت لنفسه.





وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يذكر دائما أن كل إنجاز يتحقق يكون بفضل الشعب المصري.





وأوضح مقدم برنامج آخر النهار تفاصيل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع إحدى أمهات طلبة أكاديمية الشرطة ، وقال : "هناك سيدة مصرية تحدثت مع الرئيس بكل عفوية وحب، وأكدت له أنها كانت تقوم بالدعاء؛ كي تتمكن من مقابلته والدعاء له".



