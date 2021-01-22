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الباز يكشف موقفا لإحدى أمهات طلبة أكاديمية الشرطة مع الرئيس السيسي.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:38 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج آخر النهار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يحجب نفسه عن الناس وبدائما لا ينسب أي من الإنجازات والمشروعات التي تحققت لنفسه.

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يذكر دائما أن كل إنجاز يتحقق يكون بفضل الشعب المصري.

وأوضح مقدم برنامج آخر النهار تفاصيل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع إحدى أمهات طلبة أكاديمية الشرطة، وقال: "هناك سيدة مصرية تحدثت مع الرئيس بكل عفوية وحب، وأكدت له أنها كانت تقوم بالدعاء؛ كي تتمكن من مقابلته والدعاء له".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  إنه كان من الضرورى أن يأتى بعد شهر؛ ليهنئ طلبة أكاديمية الشرطة لانضمامهم لكلية الشرطة، لافتا إلى أن قوات الشرطة تقوم بمهمة مقدسة لحفظ الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية.

وأضاف " السيسى " ، خلال فيديو أذاعته فضائية اكسترا نيوز عن زيارته لأكاديمية الشرطة صباح اليوم الجمعة،  أن قوات الشرطة المصرية بذلت جهودا عديدة وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية،  مؤكدا أن وجودهم له معنى كبير للغاية وهو ما يشير لمشاركتهم  ومستعدين أن يقدموا كل شيء فى سبيل الحماية والحفاظ على  المصريين. 
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