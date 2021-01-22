الباز يكشف موقفا لإحدى أمهات طلبة أكاديمية الشرطة مع الرئيس السيسي.. فيديو

أكد الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج آخر النهار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يحجب نفسه عن الناس وبدائما لا ينسب أي من الإنجازات والمشروعات التي تحققت لنفسه.
وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يذكر دائما أن كل إنجاز يتحقق يكون بفضل الشعب المصري.
وأوضح مقدم برنامج آخر النهار تفاصيل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع إحدى أمهات طلبة أكاديمية الشرطة، وقال: "هناك سيدة مصرية تحدثت مع الرئيس بكل عفوية وحب، وأكدت له أنها كانت تقوم بالدعاء؛ كي تتمكن من مقابلته والدعاء له".