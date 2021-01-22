الرئيس السيسي يشارك طلاب الشرطة وجبة الإفطار ويطمئن على أحوالهم

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناءه من طلبة أكاديمية الشرطة، وجبة الإفطار، وذلك خلال زيارة تفقدية للأكاديمية صباح اليوم الجمعة، اطلع خلالها، على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي استمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.



