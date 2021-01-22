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رياضة

الأهلي يصطحب جميع لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:08 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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عبدالحكيم أبو علم
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

وأضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته.

وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

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