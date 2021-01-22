باحث سياسي: حوادث الموت الغامض مقترنة بمشاهير لهم دور في السلطة والمعارضة

أكد الدكتور هاني نسيرة الكاتب والباحث السياسي، أن حوادث الموت الغامض ليست مرتبطة بمجتمع معين دون غيره ولكنها هذه الحوادث موجودة في مجتمعات عديدة والتاريخ مليء بأحداث كثيرة حول الموت المفاجئ بداية من تاريخ الفراعنة والتاريخ الإسلامي، موضحا أن المختلف في الموت الغامض أن أصحاب الوفاة يكون لهم دور مهم.





وأضاف هاني نسيرة، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن حوادث الموت الغامض تكون مقترنة بأشخاص يكون لها أدوار هامة سواء فى دوائر السلطة أو المعارضة، لافتا إلى أن القتل الغامض يحدث صدمة مفاجئة لدى الجماهير.



