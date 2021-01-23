بدء دورة إعداد الحقيبة التدريبية بعين شمس "أونلاين".. الخميس

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يحاضر في الدورة التى تعقد فى الفترة 28 - 30 يناير الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار .

يتضمن البرنامج الخاص بالدورة دليل المدرب ودليل المتدرب وأنشطة وتمارين وألعاب تدريبية ونماذج تقييم وفيديوهات وباوربوينت ( power point).

ومن نواتج التعلم المستهدفة من هذه الدورة تصميم المتدربين نماذج لعدد من الحقائب التدريبية كل في مجال تخصصه، وفقًا لأحدث معايير تصميم الحقائب التدريبية.

وفي سياق اخر أعلن الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي عن فتح باب التقدم بشكل ( استثنائي) للحصول علي مكافأة النشر الدولي للأبحاث الدولية التى تم نشرها في عام 2018 ،2019 ،2020 وذلك حتى نهاية يناير الجارى للأبحاث التى لم تلحق بأوقات التقدم سابقا .





جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية تكريم الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة (25)





واضاف أن اللائحة الداخلية للمكافاة قد شهدت تحديثات لعدد الجوائز بحيث يمكن للباحث الواحد التقدم للجائزة دون حد اقصي للأبحاث .



