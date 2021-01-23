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أخبار العالم

الخارجية اليمنية: ندين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه السعودية

السبت 23/يناير/2021 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أدانت وزارة الخارجية اليمنية، الجمعة، قيام مليشيات الحوثي بإطلاق زورق مفخخ في البحر الأحمر وطائرة بدون طيار، مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة العربية السعودية.

وأكد بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة "سبأ" الرسمية "وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها و مكافحتها للإرهاب بكل أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة".

وطالبت الوزارة "أعضاء المجتمع الدولي أجمع بأن يحذوا حذو الموقف الأمريكي بتصنيف هذه المليشيات الحوثية كمنظمه إرهابية أجنبية لإرغامها على تغيير سلوكها وترك سلاحها لتحقيق الأمن والسلام وإنهاء المعاناة الإنسانية لشعب اليمني".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق من اليوم عن إحباطه ما وصفه "عمليتين إرهابيتين" حاولت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذهما صباح الجمعة.
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