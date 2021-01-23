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أخبار العالم

لمدة 90 يوما.. الولايات المتحدة تعلق برنامج قبول فئة من اللاجئين العراقيين

السبت 23/يناير/2021 - 02:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعلق لـ90 يوما برنامج قبول اللاجئين العراقيين "الذين ساعدوا في الجهود الحربية الأمريكية".

وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء بعد أن كشفت السلطات يوم الجمعة أن البرنامج المعني قد تم انتهاكه في محاولة لسرقة ملفات اللاجئين.

وأفاد القائم بأعمال وزير الخارجية، دانييل سميث، بأن السلطات بحاجة إلى دراسة "نقاط الضعف" في برامج اللاجئين العراقيين، لكنه أصر على أن برنامج اللاجئين الأوسع لا يزال آمنا.

وتم إنشاء برنامج اللاجئين العراقيين الخاص في سنوات رئاسة جورج بوش، وكان الهدف منه مكافأة العراقيين الذين عملوا كمرشدين أو مترجمين لفائدة الولايات المتحدة خلال الحرب هناك، إذ أنهم غالبا ما قاموا بمخاطر شخصية كبيرة وأصبحوا أهدافا للانتقام بسبب مساعدة الأمريكيين.

وقالت صحيفة "واشنطن تايمز" إن عشرات الآلاف من طلبات اللجوء تمت معالجتها من خلال هذا البرنامج على مر السنين.
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