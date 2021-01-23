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توك شو

ضرب بـ اللكمات ومشاجرة بالأيدي تحت سقف البرلمان التشيكي ..شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 09:07 ص
البرلمان التشيكى
البرلمان التشيكى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز"، تفاصيل مُشاجرة حدثت تحت سقف البرلمان التشيكي؛ بسبب كمامات الوقاية من كورونا. 

وشهد البرلمان التشيكي، تشابكًا بالأيدي وضربًا بـ اللكمات بين نائب رفض أن يضع الكمامة الواقية من الإصابة بـ"كوفيد-19"، وآخر حاول إطفاء ميكروفون "النائب المشاكس".

وحضر النائب المستقل "لوبومير فولني" من دون قناع وجه مع زميل آخر، نقاشًا حول طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ الحالية المعلنة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

في إحدى مساهماته في المناقشة، أساء "فولني" القول إلى المشرعين الآخرين، مما دفع رئيس تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين الشباب، توماس هانزل، إلى محاولة إسكاته عن طريق إيقاف تشغيل الميكروفون.

فاتجه "فولني"، من دون ارتداء كمامة إلى رئيس البرلمان محاولًا التحدث عبر ميكروفونه، قائلًا "سيد هانزل.. لن أسكت.. لي الحق في الكلام.. أظن أنك تستحق لكمة"، فنتجت عن ذلك مناوشة قصيرة بالأيدي بين فولني والعديد من زملاء هانزل الذين سارعوا لمساعدته.

ووصف رئيس البرلمان "راديك فوندراسك"، سلوك "فولني"، بأنه غير مقبول، وأمره بمغادرة الجلسة، كما سترى لجنة التفويض والحصانة بالمجلس كيفية التعامل مع هذا الحادث النادر.

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