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أخبار البلد

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

السبت 23/يناير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يتساءل العديد من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع، رغم عدم وجود أى أقساط شهرية أو مديونية.

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع، وهى كالآتي: 

1- خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن:

- يتم خصم ٢٢ جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ١٠٠ كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ ١٣٩ جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ ٢٧٠ جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك ١٠٠٠ كيلو وات ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر ويتم حسابه كالآتى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى ٥٠ كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية  من ٥١ إلى  ١٠٠ كيلو وات (٢ جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى ٢٠٠ كيلو وات (٦ جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو وات (١١ جنيهًا).

5- الشريحة الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلو وات (١٥ جنيهًا).

6- الشريحة السادسة (أكثر من ٦٥٠ حتي ١٠٠٠) من صفر إلى ١٠٠٠ كيلو وات (٢٥ جنيها).

7- الشريحة السابعة ما يزيد عن ١٠٠٠ كيلو وات  (٤٠ جنيها).

8- المقروء صفر (٩ جنيهات).

٣- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر

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