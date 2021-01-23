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فن

اليوم.. لميس جابر تكشف عن تفاصيل رحلتها من دراسة الطب إلى عشق الكتابة في برنامج ابن مصر

السبت 23/يناير/2021 - 09:16 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
يستضيف برنامج “ابن مصر” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى المنشاوي على شاشة فضائية المحور، اليوم السبت فى العاشرة مساء، الدكتورة والأديبة وعضو مجلس النواب السابق، لميس جابر، فى حلقة خاصة تتحدث فيها عن رحلتها من دراسة الطب إلى عشق الكتابة والتاريخ. 

وتكشف جابر خلال اللقاء تفاصيل عن حياتها مع الفنان الكبير يحيي الفخراني وكيف بدأت قصة حبهم، وكيف استقبل خبر تعيينه فى مجلس الشيوخ، وموقفه من السياسة، ومتي ترك الطب وتفرغ للفن. 

وتتحدث عن هتلر ونابليون والملك فاروق، ورؤساء مصر السابقين، وترصد أخطاء ارتكبوها خلال فترة حكمهم، وتقييمها للقيادة السياسية والفترة الحالية من عمر الوطن.

البرنامج يذاع في العاشرة مساء السبت برئاسة تحرير الكاتب الصحفي حاتم الجهمي وإخراج أحمد عيد، ويعاد في الأحد العاشرة صباحا.

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