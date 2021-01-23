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تعليم

التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية

السبت 23/يناير/2021 - 10:11 ص
قناة مدرستنا
قناة مدرستنا
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع الخامس عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية 




وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الجداول تخص مواعيد الحصص التي سيتم بثها على قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد ٢٤ يناير حتى السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١.
 

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣  أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.
 

وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم أنها تتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.


وعلى جانب آخر.. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بدأت إجازة نصف العام رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من يوم السبت الموافق 16 يناير 2021.


وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم  20 فبراير 2021.


وقال وزير التربية والتعليم "سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١".


وأضاف "كل ما يكتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".

التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية
التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية
التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية
التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية
التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية
التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية
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