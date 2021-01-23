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تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

السبت 23/يناير/2021 - 11:46 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على توسع وزيادة الرقعة العمرانية خلال الـ 5 سنوات الماضية، لأنها أدركت أنه من السهل العمل على أرض بكر لا يوجد بها أـي نوع من التعديات أو إشغالات من المواطنين، ما يتيح سرعة الانتهاء من تلك المشروعات إلى جانب خلق عدد كبير من فرص العمل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية للإسكان ومدن الجيل الرابع، وتم العمل على إنشاء 30 مدينة جديدة جار العمل بها للانتهاء منها خلال الـ 4 سنوات القادمة، وتم بالفعل بدء العمل في 22 مدينة منهم بتكلفة 700 مليار جنيه، لاستيعاب زيادة سكانية تصل إلى 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الدولة كان لديها مشروعا عملاقا يتضمن إنشاء 7000 كيلو متر جديدة للطرق، بالإضافة إلى 5 آلاف كيلومتر من الطرق لرفع كفاءتها وازدواجها، وارتفع مؤشر مصر 90 مرتبة على مستوى العالم خلال 5 سنوات فقط.

وأشار إلى أنه يتم العمل أيضا على تطوير الموانئ البحرية سواء مثل برنيس وجرجوب، منوها أنه جار إدخال ميناء أبو قير إلى الخدمة، ورفع كفاءة شبكة الموانئ القائمة أيضا.

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