إجراء سعودي جديد لخدمة طلاب المدارس

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق التطبيق الإلكتروني "مصحف مدرستي".











ويتضمن التطبيق الجديد سبع ميزات، وهي: عرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة، وكذلك توفير تلاوات متعددة وتوفير تفاسير للآيات متضمنة الإعجاز العلمي واللغوي.









كما يوفر التطبيق خاصية الاستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات بجانب تمكين الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ، وكذلك توفير للطالب خاصية تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها.









ويمكن التطبيق الطالب من استعراض واجبات مقرر القرآن المسندة له من معلمه وحلها.







