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فن

عصام الحضري يمازح جمهوره بأغنية "جيت عالبايظ"

السبت 23/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر عصام الحضرى، حارس مرمي منتخب مصر السابق، فيديو كوميدى جديد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتغني الحضرى على أغنية المهرجانات الشعبية "جيت عالبايظ".


وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد". 
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