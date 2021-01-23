هشام علي يكتب: الحياة والأمل

الكثير منا يواجه صعوبات في حياته منها المشاكل سواء في العمل أو المنزل أو حتى مع نفسه ولكن كيف نستطيع أن نواجه هذه الصعوبات كيف تستطيع حياتنا أن تستمر بدون أن تدخلنا لحظة يأس.





يجب أولا أن نعرف أننا نعيش حياة واحدة لا تتكرر مرة أخرى فلا تجعل اليأس عنوانها وتأكد أنه دائما هناك أمل في كل شيء وأن الليل يأتي بعده نهار وأن الظلام ينيره الضوء حتى ولو قليل كن أنت الضوء الذي ينير الظلمات كن انت نهار حياتك بعد طول انتظار.





الأمل فينا إن آمنا به الأمل فينا ما آمنا بالله. فلا تضع أ ملك على أحد وليس بالضرورة أن تنال الجزاء من نفس العمل ولتعلم أن الله دائما لا يضيع أجر إنسان، والحياة لحظة والفراق لحظة وليس هناك ما يدعوك لأن تخسرها.



