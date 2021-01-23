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ساحة رأي

هشام علي يكتب: الحياة والأمل

السبت 23/يناير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
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الكثير منا يواجه صعوبات في حياته منها المشاكل سواء في العمل أو المنزل أو حتى مع نفسه ولكن كيف نستطيع أن نواجه هذه الصعوبات كيف تستطيع حياتنا أن تستمر بدون أن تدخلنا لحظة يأس. 

يجب أولا أن نعرف أننا نعيش حياة واحدة لا تتكرر مرة أخرى فلا تجعل اليأس عنوانها وتأكد أنه دائما هناك أمل في كل شيء وأن الليل يأتي بعده نهار وأن الظلام ينيره الضوء حتى ولو قليل كن أنت الضوء الذي ينير الظلمات كن انت نهار حياتك بعد طول انتظار.

الأمل فينا إن آمنا به الأمل فينا ما آمنا بالله. فلا تضع أملك على أحد وليس بالضرورة أن تنال الجزاء من نفس العمل ولتعلم أن الله دائما لا يضيع أجر إنسان، والحياة لحظة والفراق لحظة وليس هناك ما يدعوك لأن تخسرها.

كن كالنهر يجرى فلا تعوقه الصعوبات كن كالجبل يعلو فوق السحاب کن إنسانا يعيش بقلب يملأه الأمل ونفسا تسعدها بجمال الحياة الأمل في الله باقا طالما كان الزمان به إنسان فلا تحزن ولا تيأس ولتعلم بأن الحياة لا تخلو من الأحزان فلا حياة مع يأس فإن دب فيك اليأس انتهت الحياة ومات معها كل إحساس.
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