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مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية يكشف إجمالى مساحة مشروع الفيروز للاستزراع السمكى

السبت 23/يناير/2021 - 02:14 م
اللواء مصطفى أمين
اللواء مصطفى أمين ، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
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شيرين عادل
قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد يستخدم أحدث الطرق العلمية فى مجالات الاستزراع السمكى لتنفيذ العمليات التصنيعية الخاصة بمنتجاته. 

وأضاف "أمين" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مشروعات الاستزراع السمكى تتيح العديد من الفرص لمختلف مستويات التأهيل العلمى.

وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات تتعاظم مزاياه من واقع المؤشرات الإحصائية التي تم دراستها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بأن الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء يمثل 57% من احتياجات السوق المحلى ويتم المساهمة فى تغطية جزء من باقى احتياجات المواطن المصرى من خلال الدواجن والطيور.

وأوضح أنه بعد افتتاح  المزارع السمكية فى غليون  فى نوفمبر 2017 يتم اليوم افتتاح مزارع سمكية والخدمات الصناعية التابعة لها فى بورسعيد والتى تم تنفيذها مع  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة 16886 فدانا.
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