ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رفض المطعم طلبها.. سيدة تستغيث بالشرطة بسبب وجبة إفطار

السبت 23/يناير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
شعرت سيدة بالغضب الشديد والظلم من قبل  العاملين  بأحد فروع  مطاعم الوجبات السريعة ، حيث تأخرت بضع دقائق عن موعد وجبة الإفطار الذي  يقدمها المطعم، وفاتتها الوجبة الشهية، فقامت على الفور بالاتصال بالشرطة.

كانت المرأة عالقة في طابور طويل للسيارات المصطفة أمام أحد فروع المطعم الشهير التي  تقدم الوجبات والزبائن في سيارتهم "دريف ثرو"، وعندما وصلت إلى المقدمة أمام شباك تقديم الطعام لعمل الطلبية الخاصة بها، صدمت برفض العامل لطلبها لأنها تأخرت عن موعده.

بعد أن رفض الموظفون تقديم وجبة "ماك مافن" لها ، اتصلت بالشرطة في إيست جرينستيد ، غرب ساسكس ، واشتكت من أنها لا تشعر بالعدل، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي  ميرور" البريطانية. 

لكن الضباط لم يبدوا إعجابهم وأعطوها نصيحة حول الاتصال بهم، فيما غرد دارين تايلور ، مفتش شرطة حي وسط ساسكس ، قائلًا: " تلقيت مكالمة الساعة 11.30 هذا الصباح من سيدة غاضبة ذكرت أنه بسبب طابور الانتظار في ماكدونالدز بالسيارة، بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى النافذة ، توقفت خدمة الإفطار وهي لا يمكن طلب وجبة الإفطار". 

وأكمل مفتش الشرطة:"أعطيت السيدة كلمات نصيحة حول الاتصال بالشرطة، و شرح المفتش تايلور الموقف بشكل إضافي لصحيفة ذا صن ، قائلًا: "هذا ، بالطبع ، أزعجها وأرادتنا أن نتحدث إلى ماكدونالدز حول الوضع لأنها شعرت أنه غير عادل". 

واختتم "تايلور":" أبلغناها أن هذا كان حادثًا يجب أن تتعامل معه مع ماكدونالدز ولم يكن من اختصاص الشرطة وأننا لن نحقق في شكواها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نتيجة مضحكة.. طفل 4 سنوات يطلب وليمة جاهزة من هاتف والدته دون علمها

بعد تناول كمية منه.. سيدة تكتشف بالصدفة ديدان في طعام طفلها.. فيديو

موقف سخيف.. عميل يطلب 21 وجبة ويتهرب من دفع الفاتورة.. صور

ترشيحاتنا

رسالة هامة من السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

قبل الزفاف.. لغة جسد الأميرة ديانا تفضح علاقتها بالأمير تشارلز

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

مين اللي شغال في الكلام ده؟.. الرئيس السيسي يوجه سؤالا مفاجئا لـ إيهاب الفار

الوضع ليس جيدا.. محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول عقب فوزه بجائزة لاعب الشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة