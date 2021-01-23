رفض المطعم طلبها.. سيدة تستغيث بالشرطة بسبب وجبة إفطار

شعرت سيدة بالغضب الشديد والظلم من قبل العاملين بأحد فروع مطاعم الوجبات السريعة ، حيث تأخرت بضع دقائق عن موعد وجبة الإفطار الذي يقدمها المطعم، وفاتتها الوجبة الشهية، فقامت على الفور بالاتصال بالشرطة.





كانت المرأة عالقة في طابور طويل للسيارات المصطفة أمام أحد فروع المطعم الشهير التي تقدم الوجبات والزبائن في سيارتهم "دريف ثرو"، وعندما وصلت إلى المقدمة أمام شباك تقديم الطعام لعمل الطلبية الخاصة بها، صدمت برفض العامل لطلبها لأنها تأخرت عن موعده.





بعد أن رفض الموظفون تقديم وجبة "ماك مافن" لها ، اتصلت بالشرطة في إيست جرينستيد ، غرب ساسكس ، واشتكت من أنها لا تشعر بالعدل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





لكن الضباط لم يبدوا إعجابهم وأعطوها نصيحة حول الاتصال بهم، فيما غرد دارين تايلور ، مفتش شرطة حي وسط ساسكس ، قائلًا: " تلقيت مكالمة الساعة 11.30 هذا الصباح من سيدة غاضبة ذكرت أنه بسبب طابور الانتظار في ماكدونالدز بالسيارة، بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى النافذة ، توقفت خدمة الإفطار وهي لا يمكن طلب وجبة الإفطار".





وأكمل مفتش الشرطة:"أعطيت السيدة كلمات نصيحة حول الاتصال بالشرطة، و شرح المفتش تايلور الموقف بشكل إضافي لصحيفة ذا صن ، قائلًا: "هذا ، بالطبع ، أزعجها وأرادتنا أن نتحدث إلى ماكدونالدز حول الوضع لأنها شعرت أنه غير عادل".





واختتم "تايلور":" أبلغناها أن هذا كان حادثًا يجب أن تتعامل معه مع ماكدونالدز ولم يكن من اختصاص الشرطة وأننا لن نحقق في شكواها".