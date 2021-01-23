ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

السبت 23/يناير/2021 - 06:22 م
جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس
Advertisements
نهلة الشربيني

وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات. 

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس ووكيلي المجلس، 

وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب و قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.

واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كافة استفسارات النواب، مشيرًا إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات،


 ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جاهزية المستشفيات .. وزير التعليم العالي: مستعدون لامتحانات الفصل الدراسي الأول

التعليم العالي: دور كليات الهندسة خلال الفترة المقبلة مثل المكاتب الاستشارية بجميع المحافظات

بعد إعلان إجرائها.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

لراغبي الترشح في الانتخابات الطلابية.. لابد أن تنطبق عليك هذه الشروط

قرارات جديدة من وزير التعليم العالي بشأن مستشفيات العزل الجامعية

نهاية يناير آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية في سنغافورة للعام 2021/2022

ترشيحاتنا

لتزوير محررات رسمية.. الحبس سنة لمسئول كبير بالشهر العقاري وآخرين

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

فضيحة لـ CIA.. المخابرات الأمريكية تشتري بيانات المواطنين الإلكترونية

التعادل السلبي مستمر .. هدف ملغي والعارضة تنقذ أسوان أمام الزمالك بعد 20 دقيقة

مفاجأة سارة.. إنشاء مزارع سمكية في الصحراء قريبًا.. فيديو

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

الشراء الموحد| التعاقد على شراء 20 مليون جرعة لقاح كورونا من"أسترازينيكا"

تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حد أدنى شهريا و10% زيادة سنوية

الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من أكلِها .. اِعرف أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

لتزوير محررات رسمية.. الحبس سنة لمسئول كبير بالشهر العقاري وآخرين

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

225 ألف جنيه للفرد.. ماذا ينتظر العاملين بـ "الحديد والصلب" بعد تصفيتها

رسالة مهمة من الرئيس السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميني تشيز كيك.. خطوة بخطوة

تسبب الموت .. من هم المهددون بالسكتة القلبية

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة