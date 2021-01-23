حالة نادرة.. سر ولادة أطفال بأسنان بعد واقعة سوهاج

في حالة نادرة من نوعها ولدت ام في الـ 21 من عمرها طفلة لديها اسنان في الفك السفلي بمحافظة سوهاج ، في حين ان هذه الاسنان لاتنبت عند الاطفال الا بعد مرور فترة كبيرة من الولادة .. فما السر فى هذه الحالة النادرة؟





ولادة طفل أو طفلة باسنان فى الفك السفلي تسمى باسنان الولادة وقد يكون لها بعض الاثار السلبية على صحة الرضيع كعدم قدرته على الرضاعة الطبيعية ومن ثم يجب عرض الطفل المولود بهذه الحالة على طبيب اطفال يجيد التعامل مع مثل هذه الحالات .





نعرض اهم اسباب اصابة الاجنة والاطفال حديثي الولادة بهذه الحالة النادرة والمعروفة بـ اسنان الولادة وذلك وفقا لما لما ذكره موقع " ncbi " العلمى.





المسببات والاسباب

تشير مجموعة متنوعة من الأوصاف الخاصة بالولادة وحديثي الولادة إلى الجدل المستمر بشأن هذه الحالة والاسباب التى تؤدى لظهورها عن الاطفال حديثي الولادة والاجنة ، ابرزها:





سيعتمد معدل ظهور أسنان الطفل على "مخططه الجيني" ،أي يبدو أن الانتقال الوراثي لجين جسمي سائد عامل مهم.





اضطرابات الغدد الصماء: يُعتقد أن سببها هو الإفراط في إفراز الغدة النخامية أو الغدة الدرقية أو الغدد التناسلية.





يمكن أن يعتمد اندفاع أسنان الولادة وحديثي الولادة على نشاط ورم العظم داخل منطقة جرثومة السن.





العدوى: على سبيل المثال ، يبدو أن الزُّهري الخلقي له تأثير متفاوت فوي بعض الحالا قد اندلعت الأسنان في وقت مبكر، بينما في حالات أخرى كان انفجار المتخلفين.





نقص التغذية ، على سبيل المثال ، نقص الفيتامين (والذي ينتج بدوره عن سوء صحة الأم ، واضطرابات الغدد الصماء ، ونوبات الحمى ، والتهاب الحويضة أثناء الحمل ، والزهري الخلقي)..





حالة الحمى: تميل الحمى والطفح الجلدي أثناء الحمل إلى تسريع الاندفاع كما يحدث في العمليات الأخرى المختلفة.





الموضع السطحي لجرثومة السن.





العوامل البيئية: يبدو أن ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) و dibenofuran [ 11 ] يزيد من حدوث الأسنان عند الولادة. عادة ما يظهر هؤلاء الأطفال أعراضًا أخرى مرتبطة بها مثل تصنع الأظافر وفرط التصبغ وما إلى ذلك.





تعتمد النظرية الأكثر قبولًا على نتيجة توطين سطحي لبصيلات الأسنان ، وربما يتعلق بالعامل الوراثي.





كثيرًا ما يتم العثور على أسنان الولادة وأسنان الأطفال حديثي الولادة مرتبطة بخلل في النمو ومتلازمات معروفة، وتشمل هذه المتلازمات:





Ellis – van Creveld، pachyonychia congenita، Hallerman-Streiff، Rubinstein-Taybi، steatocystoma multiplex، Pierre – Robin، cyclopia، Pallister-Hall، Short Rib-polydactyly type II، Wiedeman-Rautenstrauch، شق الشفة المشقوقة والحنك. خلل التنسج الجلدي الظاهر ، خلل التنسج القحفي الوجهي ، الورم الدهني المتعدد ، سوتوس ، الغدة الكظرية ، انحلال البشرة الفقاعي البسيط بما في ذلك متلازمات فان دير وود ووكر واربورغ.





المضاعفات





خطر محتمل من استنشاق الرضيع للأسنان في مجرى الهواء والرئتين إذا تم خلع السن أثناء الرضاعة ، بسبب قدرتها الكبيرة على الحركة.





تقرح في السطح البطني للسان: وصف كولدرالين هذه الحالة لأول مرة في عام 1857. وصف ريجا وفيد تشريحيًا الآفة ، والتي بدأت فيما بعد تسمى مرض ريجا فيدي.





صعوبة الرضاعة أو رفض الرضاعة بسبب الألم.





تقرح في حلمة الأم والتدخل في الرضاعة الطبيعية.



