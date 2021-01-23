طرق بسيطة لـ علاج خوف الأطفال من الظلام

الخوف من الظلام والذهاب إلى الفراش ليلًا، كما يعاني معظم الأطفال من مخاوف ليلية في مرحلة ما أثناء الطفولة. من الطبيعي أن يشعر الأطفال الصغار بـوالذهاب إلى الفراش ليلًا، كما يعاني معظم الأطفال من مخاوف ليلية في مرحلة ما أثناء الطفولة.









وإذا كان الخوف من الظلام أو الذهاب إلى الفراش يمنع طفلك من النوم أو النوم طوال الليل، فيمكنك التفكير في بعض التوصيات التالية للمساعدة في تقليل خوف طفلك أثناء الليل ومساعدته على النوم بشكل أفضل.









علاج الخوف عند الأطفال عند النوم

الخوف الذي قد يبدو سخيفًا لشخص بالغ حقيقيًا جدًا للطفل. من المهم أن تفهم مخاوف طفلك، امنح طفلك فرصة ليخبرك ما الذي يجعله خائفًا في وقت النوم، ومع ذلك، لا تجبر طفلك على التحدث عن الخوف إذا لم يكن مستعدًا، وتختلف طبيعة خوف الأطفال في جميع مراحل التطور، لذلك لا تتجاهل أو تسخر من خوف الطفل، ويبدوالذي قد يبدو سخيفًا لشخص بالغ حقيقيًا جدًا للطفل.









وبمجرد أن تفهم طبيعة خوف طفلك، من المهم عدم دعم أو زيادة هذه المخاوف، وقد يكون من المفيد لطفلك أن يكون لديه شيء أمان (على سبيل المثال، بطانية خاصة، لعبة، حيوان محشو) للاحتفاظ به أثناء الليل لمساعدته على الشعور بالاسترخاء في وقت النوم.









A -الضوء ليلا قد يكون مفيدا لتوفير الأمن في الليل حتى إذا كان طفلك لا يخاف من الظلام، طالما أن الضوء لا يتداخل مع بداية نوم طفلك، فمن المناسب أن يكون لديك ضوء خافت في وقت النوم، يمكن أن يؤدي ترك باب طفلك مفتوحًا في وقت النوم أيضًا إلى خلق إحساس بالراحة وتخفيف الخوف المرتبط بالانفصال عن الوالدين في وقت النوم.









الخوف عند الأطفال في سن 10

لا يزال الأطفال في سن الـ 10 سنوات صغار أيضًا، ويمكنهم الخوف من النوم ليلا بمفردهم في بعض الأحيان، ويمكن أن يوفر حيوانا أليفا من أجل الرفقة، أيضًا توفير الأمان في الليل وتقليل الخوف أثناء الليل في بعض الأحيان، يمكن أن تساعد مشاركة غرفة نوم مع أخ أكبر في تقليل مخاوف وقت النوم، ولكن تأكد من أن الأطفال لا يتدخلون في نوم بعضهم البعض.









لا تسمح لطفلك بالتعرض لبرامج تليفزيونية أو مقاطع فيديو أو كتب قصصية مخيفة قد تزيد من مخاوفك في وقت النوم، و من المهم أن يكون لطفلك تجارب نهارية تعمل على بناء الثقة بالنفس، فسيساعد ذلك في توفير الأمان في الليل أيضًا، اعتمادًا على عمر طفلك ومدى قدرته على التحدث عن المخاوف، قد ترغب في منح طفلك خيار إخبارك عن التجارب المخيفة وما قد يساعده على الشعور بخوف أقل في الليل. من المهم أن يكون لطفلك تجارب نهارية تعمل على بناء، فسيساعد ذلك في توفير الأمان في الليل أيضًا، اعتمادًا على عمر طفلك ومدى قدرته على التحدث عن المخاوف، قد ترغب في منح طفلك خيار إخبارك عن التجارب المخيفة وما قد يساعده على الشعور بخوف أقل في الليل.









علاج الخوف عند الأطفال أثناء النوم

إذا كان طفلك يواجه صعوبة في الانفصال عنك بعد أن يذهب إلى السرير في الليل، أو إذا صرخ خائفًا بعد وقت قصير من وقت النوم، يجب عليك الجلوس بجانبه وجعله يشعر بالراحة والطمأنينة، وتهدئته بكلمات مثل "أنت بخير، نحن هنا للتأكد من سلامتك، سوف نتأكد من عدم إزعاجك بأي شيء حتى يمكنك النوم بشكل مريح في سريرك طوال الليل".









ولا تشجع طفلك على النهوض من السرير، فـالهدف هو مساعدة طفلك على التغلب على مخاوفه، إذا كان قادرًا على البقاء في السرير وتجربة أن كل شيء على ما يرام، فسوف يتعلم الوثوق بأن السرير مكان آمن، إذا سُمح للأطفال بالاستيقاظ من السرير والدخول إلى غرفتك أو الدخول إلى الغرفة مع أفراد الأسرة الآخرين المستيقظين، فقد يتعلمون أن غرفتهم ليست مكانًا آمنًا، من الأفضل ضم الأطفال إلى غرفتهم لتوفير الراحة لهم بدلًا من تركهم يغادرون غرفة نومهم.









إذا كان طفلك خائفًا للغاية وتعتقد أنه لا يمكنه تحمل التواجد في غرفته بمفرده، فلا بأس من البقاء بجانب سريره من حين لآخر حتى ينام، لا يُنصح بأن يحدث هذا كثيرًا، أو حتى ليلتين متتاليتين، حتى لا يعتمد طفلك على وجودك، احرص على عدم قضاء الكثير من الوقت خلال فترة الطمأنينة.









النوم وأثناء الليل على الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات السابقة، فقد يكون طفلك قد أصبح معتمدًا على انتباهك، وقد تحتاج إلى زيادة جهودك لتكون حازمًا في وقت النوم مع توفير الراحة لطفلك والطمأنة إلى أنه من الآمن أن تكون في السرير. وإذا استمرت مشاكل طفلك في وقتوأثناء الليل على الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات السابقة، فقد يكون طفلك قد أصبح معتمدًا على انتباهك، وقد تحتاج إلى زيادة جهودك لتكون حازمًا في وقت النوم مع توفير الراحة لطفلك والطمأنة إلى أنه من الآمن أن تكون في السرير.









هل طفل التوحد يخاف من الظلام

من الشائع أن يصبح الأطفال المصابون بـ التوحد والقلق خائفين للغاية استجابةً للمنبهات الحسية، ومثل العديد من الأشخاص المصابين بالتوحد، يجد ابنك أيضًا صعوبة في إخبارك بما يخيفه، بدلًا من ذلك ، قد يُظهر خوفه بتجنب شديد للموقف.



على سبيل المثال، قد يرفض الذهاب إلى المدرسة بعد تدريب على الحريق، قد يصبح خائفًا من حفلات أعياد الميلاد بعد خوفه من بالون انفجر بشكل غير متوقع، يمكن أن تشمل علامات الضيق الشديد الأخرى الصراخ والبكاء والتشبث والانفعالات العامة، لذلك الأطفال المصابة بالتوحد لا تخاف من أشياء محددة، ولكن الخوف يُبنى على أفعال قد حدثت أمامه.











المصدر cincinnatichildrens











