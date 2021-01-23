شاهد.. أستاذ علم اجتماع تكشف أسباب تزايد حالات العنف الأسري ضد الأطفال

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن جميع الجرائم الأسرية المرتكبة من قبل طرف من أطراف الأسرة، مرتبطة بحالة نفسية غير سوية، منوهة إلى أن الشخص الذى يرتكب أى نوع من الجريمة فيكون شخص غير سوى نفسيا، أو أن يكون لديه تاريخ مرضى نفسى، متابعة أن أحيانا تحدث للشخص لوسة فجائية أو حالة كبت غير متحكم وحينها يخرج الشخص عن شعوره، ومن ثم تحدث له حالة نفسية غير سوية ويحتاج للعلاج.

وأضافت "أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها"، خلال استضافتها فى برنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك الكثير من الأسباب للعنف الاسري، وان الجريمة الاسرية مرتبطة بخلل نفسي او عدم اتزان نفسي لمرتكب الجريمة، لكن حالة العنف العامة الموجودة في المجتمع تنبع من اضطرابات نفسية كبيرة.

وأشارت "منصور"، إلى أن هناك بعض الحالات يكون لديها تاريخ مرضي، أو قصور في الشخصية، وأحيانا يكون للمخدرات علاقة بذلك، لافتة إلى أن هذا العنف يصيب الكثيرين بالأطفال بالتلعثم والاكتئاب.





وأوضحت أن هناك أشخاصًا بالغين يصابون بالتعلثم بسبب التوتر والضغط، لافتة إلى أن الأهالي أحيانًا يخلقون حالة نفسية سيئة خاصة في الأطفال، معقبة: "بيصربعوا الأطفال في الحديث"، مؤكدة أن الثقة بالنفس هامة جدًا لدى الأطفال، ولا بد أن نقول لهم إن التفكير مهم جدًا قبل الحديث، مشيرة إلى أن العنف الأسري أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة "التلعثم" لدى الأطفال.