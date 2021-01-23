بـ 55 مليون جنيه..إنشاء برج إداري ومول متعدد الطوابق وجراج بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي صبحي مديرة مديرية الإسكان أعمال إنشاء برج إداري ومول تجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 1047م3 وبتكلفة 55 مليون جنيه ، مؤكدا ً أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء البرج الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الدقة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حرصًا على صحة وسلامة العاملين.

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أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة طفرة هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي والإستثماري بنطاق المحافظة وذلك بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل فضلا عن ما تقدمه من اتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في هذا القطاع الحيوي والهام .

ومن جانبها أوضحت المهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الاسكان أنه جاري إنشاء برج إداري وتجاري على قطعة الأرض الكائنة بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والبالغ مساحتها 1047 م3 بتكلفة تعاقدية 55 مليون جنيه والصادر قرار التخصيص رقم 3982 لسنه 2020 ، مشيرة إلى أن البرج من المقرر أن يتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري والطوابق ( الرابع والخامس والسادس) اداري والطابق السابع نادي اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح ، وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق وفي إطار تنمية موارد صندوق إسكان المحافظة لتوفير وحدات إسكان لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد ، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية ، وتوعية جميع المواطنين العاملين والمترددين على كافه المنشأت بضرورة إرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية والأبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصا علي سلامة الجميع.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات تطهير مكبرة بنطاق المركز والوحدات المحليه لتطهير وتعقيم المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس، حيث قامت الوحدة المحلية بصفط زريق بشن حملة تطهير بجميع المساجد بالقرى التابعة للوحدة المحلية مع التنبيه على إصطحاب كل مصلي بسجادة صلاة خاصة به و التنبيه بارتداء الكمامة الواقية وغلق المساجد مباشرة بعد انتهاء الصلاة.

كما قامت الوحدة المحلية بدبيج بتطهير المساجد مع التنبيه بالإلتزام بارتداء الكمامة الواقية وغلق دورات المياه امام المصلين منعا لإنتشار الفيروس ومراعاة وجود مسافة بينية مناسبة بين المصلين وفتح المسجد قبل أداء الصلاة بوقت قصير مع غلقه مباشرة بعد إنتهاء الصلاة كما تم تطهير مبنى الوحدة المحلية بالكامل حيث تم رش مكاتب العاملين بالوحدة ورش الاسطح والارضيات والابواب والنوافذ ودورات المياه وكافة ملحقات الوحدة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأعمال التعقيم والتطهير للمساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة والصلاوات الخمس مع التنبيه على المصلين بارتداء الكمامة الواقية عند الدخول للمساجد وغلق دورات المياه امام المصلين منعا لانتشار العدوى ومراعاة المسافات البينية المناسبة بين المصلين.

كما قامت رئاسة المركز بأعمال التعقيم والتطهير لكل من ديوان عام مجلس مدينة بلبيس و الأسواق و مبني الوحدة المحلية بالعدلية و مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية ميت حبيب و ديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف ومدرسة خميس للتعليم الأساسي بعرب البياضين ومدرسة الشهيد احمد العرايشي الثانوية المشتركة باولاد سيف ومبني الوحده المحليه البلاشون و مبني الوحده المحليه بكفر ايوب ووحدة الشئون الاجتماعية كفر أيوب ومكتب تموين كفر أيوب والجمعيه الزراعيه بكفر ايوب ووحده صيانه كفر أيوب و نقطة شرطة شبرا النخله و مبنى الوحدة المحلية شبرا النخلة.

كما قامت رئاسة حى اول الزقازيق بحمله لرش وتطهير وتعقيم شارع مستشفى الحميات وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع مديريه الأمن لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا.