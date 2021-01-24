ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. 29 وزارة وجهة حكومية تصرف رواتب موظفيها

الأحد 24/يناير/2021 - 05:04 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
تبدأ وزارة المالية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24-1-2021؛ صرف رواتب المجموعة الأولي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك الجهات الخاضعة للموازنة العامة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون ممن لهم قانون خاص.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع "صدى البلد" عليه؛ إنه من المقرر صرف رواتب 29 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من إجمالي 58 جهة حكومية ووزارة؛ سيتم صرفها هذا اليوم .

اقرأ أيضا:
أشار التقرير إلي أنه من بين تلك الجهات؛ هي وزارات " الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" وجهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوى المحافظات.

بالاضافة إلى عدد من الجهات والهيئات المستقلة منها لجهات "شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".  

وتسعي وزارة المالية لصرف رواتب العاملين بالجهات الحكومية المختلفة عن يناير الجاري وذلك علي مدار 5 أيام تنتهي الأسبوع اللاحق له وتحديدا حتي الأحد التالي له.

وتسعي الحكومة  لتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهها البلاد حاليا، موضحا أن سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسيق مع البنك المركزي المصري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص.. الحكومة تدرس إصدار إيصالات مميكنة للمحلات التجارية بعد نجاح تجربة الفاتورة الإلكترونية

مواعيد صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة

بشرى للمدرسين .. صرف زيادة الرواتب خلال أيام.. تفاصيل

بدائل أقرتها الحكومة لكروت ATM في سداد المستحقات الإلكترونية

غدا.. صرف رواتب يناير للعاملين فى 58 جهة حكومية

ترشيحاتنا

ضمن 2.3 مليار..الصحة العالمية توزع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا|تفاصيل

يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

حازم هاني مدافع المنصورة يعلن انضمامه إلى الأهلي

مدرب الإسماعيلي: تعرضنا لظلم فادح.. ونطلب المساواة بالأهلي

شاهد.. عمرو دياب برفقة أولاده في أحدث ظهور

ورحمة أمي هفضحك .. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور

حلقة منذ 21 عاما .. كرتون سيمبسون يتنبأ بظهور كامالا هاريس على عرش أمريكا | صور