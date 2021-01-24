اليوم.. 29 وزارة وجهة حكومية تصرف رواتب موظفيها

قال تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع "صدى البلد" عليه؛ إنه من المقرر صرف رواتب 29 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من إجمالي 58 جهة حكومية ووزارة؛ سيتم صرفها هذا اليوم .





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أشار التقرير إلي أنه من بين تلك الجهات؛ هي وزارات " الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" وجهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوى المحافظات.





بالاضافة إلى عدد من الجهات والهيئات المستقلة منها لجهات "شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".







وتسعي وزارة المالية لصرف رواتب العاملين بالجهات الحكومية المختلفة عن يناير الجاري وذلك علي مدار 5 أيام تنتهي الأسبوع اللاحق له وتحديدا حتي الأحد التالي له.





